https://ria.ru/20250426/bespilotniki-2013635102.html
Над Брянской областью сбили три украинских беспилотника
Над Брянской областью сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 26.04.2025
Над Брянской областью сбили три украинских беспилотника
Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T23:13:00+03:00
2025-04-26T23:13:00+03:00
2025-04-26T23:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ."Около 22.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет, оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брянская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), пво
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ПВО
Над Брянской областью сбили три украинских беспилотника
Минобороны: силы ПВО уничтожили над территорией Брянской области три дрона ВСУ