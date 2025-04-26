https://ria.ru/20250426/bespilotniki-2013635102.html

Над Брянской областью сбили три украинских беспилотника

Над Брянской областью сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 26.04.2025

Над Брянской областью сбили три украинских беспилотника

Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T23:13:00+03:00

2025-04-26T23:13:00+03:00

2025-04-26T23:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

пво

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ."Около 22.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет, оперативные службы работают на месте.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

россия

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Наталья Макарова

брянская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), пво