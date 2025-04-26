https://ria.ru/20250426/ataka-2013569707.html

Хуситы заявили, что атаковали авиабазу на юге Израиля

Хуситы заявили, что атаковали авиабазу на юге Израиля - РИА Новости, 26.04.2025

Хуситы заявили, что атаковали авиабазу на юге Израиля

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало авиабазу ВВС "Неватим" на юге Израиля гиперзвуковой РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T13:22:00+03:00

2025-04-26T13:22:00+03:00

2025-04-26T13:22:00+03:00

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ДОХА, 26 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало авиабазу ВВС "Неватим" на юге Израиля гиперзвуковой ракетой "Палестина-2"."Мы провели военную операцию против авиабазы ​​"Неватим" в регионе Негев на юге оккупированной Палестины. Операция в районе Негев проводилась с применением гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов для телеканала "Аль-Масира".Хуситы отметили, что ракета достигла цели, и системы ПВО противника не смогли ей помешать.

https://ria.ru/20250422/husity-2012855232.html

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йемен, израиль, палестина, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире