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Хуситы заявили, что атаковали авиабазу на юге Израиля
Хуситы заявили, что атаковали авиабазу на юге Израиля - РИА Новости, 26.04.2025
Хуситы заявили, что атаковали авиабазу на юге Израиля
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало авиабазу ВВС "Неватим" на юге Израиля гиперзвуковой РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T13:22:00+03:00
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ДОХА, 26 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало авиабазу ВВС "Неватим" на юге Израиля гиперзвуковой ракетой "Палестина-2"."Мы провели военную операцию против авиабазы "Неватим" в регионе Негев на юге оккупированной Палестины. Операция в районе Негев проводилась с применением гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов для телеканала "Аль-Масира".Хуситы отметили, что ракета достигла цели, и системы ПВО противника не смогли ей помешать.
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йемен, израиль, палестина, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире
Йемен, Израиль, Палестина, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, В мире
Хуситы заявили, что атаковали авиабазу на юге Израиля
Хуситы заявили, что атаковали авиабазу "Неватим" на юге Израиля