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На ВДНХ прошла акция "Сад памяти", приуроченная к юбилею Победы
На ВДНХ прошла акция "Сад памяти", приуроченная к юбилею Победы - РИА Новости, 26.04.2025
На ВДНХ прошла акция "Сад памяти", приуроченная к юбилею Победы
Акция "Сад памяти", приуроченная к 80-летию Победы, состоялась на ВДНХ в Москве в субботу, сообщается в Telegram-канале главной выставки страны. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T17:08:00+03:00
2025-04-26T17:08:00+03:00
2025-04-26T17:09:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
федор юрчихин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Акция "Сад памяти", приуроченная к 80-летию Победы, состоялась на ВДНХ в Москве в субботу, сообщается в Telegram-канале главной выставки страны. "Сегодня на ВДНХ состоялась традиционная международная акция "Сад памяти", приуроченная в этом году к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ее участники высадили на территории Главной выставки страны кленовую аллею в память о героях войны", - говорится в сообщении. Отмечается, что в акции приняли участие летчики-космонавты, Герои России Федор Юрчихин, Сергей Прокопьев и Александр Лазуткин, актеры Нил Кропалов, Александр Лукин и Инна Гомес, радиоведущий Антон Юрьев, генеральный директор АНО "Сад памяти" Вячеслав Харламов и команда ВДНХ.
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80-летие победы в великой отечественной войне, федор юрчихин, москва, россия, александр лазуткин, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Федор Юрчихин, Москва, Россия, Александр Лазуткин, Общество
На ВДНХ прошла акция "Сад памяти", приуроченная к юбилею Победы
Акция "Сад памяти", приуроченная к 80-летию Победы, состоялась на ВДНХ в Москве