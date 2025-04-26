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На ВДНХ прошла акция "Сад памяти", приуроченная к юбилею Победы - РИА Новости, 26.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:08 26.04.2025 (обновлено: 17:09 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/aktsiya--2013601100.html
На ВДНХ прошла акция "Сад памяти", приуроченная к юбилею Победы
На ВДНХ прошла акция "Сад памяти", приуроченная к юбилею Победы - РИА Новости, 26.04.2025
На ВДНХ прошла акция "Сад памяти", приуроченная к юбилею Победы
Акция "Сад памяти", приуроченная к 80-летию Победы, состоялась на ВДНХ в Москве в субботу, сообщается в Telegram-канале главной выставки страны. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T17:08:00+03:00
2025-04-26T17:09:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
федор юрчихин
москва
россия
александр лазуткин
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Акция "Сад памяти", приуроченная к 80-летию Победы, состоялась на ВДНХ в Москве в субботу, сообщается в Telegram-канале главной выставки страны. "Сегодня на ВДНХ состоялась традиционная международная акция "Сад памяти", приуроченная в этом году к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ее участники высадили на территории Главной выставки страны кленовую аллею в память о героях войны", - говорится в сообщении. Отмечается, что в акции приняли участие летчики-космонавты, Герои России Федор Юрчихин, Сергей Прокопьев и Александр Лазуткин, актеры Нил Кропалов, Александр Лукин и Инна Гомес, радиоведущий Антон Юрьев, генеральный директор АНО "Сад памяти" Вячеслав Харламов и команда ВДНХ.
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80-летие победы в великой отечественной войне, федор юрчихин, москва, россия, александр лазуткин, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Федор Юрчихин, Москва, Россия, Александр Лазуткин, Общество
На ВДНХ прошла акция "Сад памяти", приуроченная к юбилею Победы

Акция "Сад памяти", приуроченная к 80-летию Победы, состоялась на ВДНХ в Москве

© Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПрезидент центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ Федор Юрчихинпринимает участие в посадке деревьев на международной акции "Сад памяти" в Москве
Президент центра Космонавтика и авиация на ВДНХ Федор Юрчихинпринимает участие в посадке деревьев на международной акции Сад памяти в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© Кирилл Зыков
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Президент центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ Федор Юрчихинпринимает участие в посадке деревьев на международной акции "Сад памяти" в Москве
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Акция "Сад памяти", приуроченная к 80-летию Победы, состоялась на ВДНХ в Москве в субботу, сообщается в Telegram-канале главной выставки страны.
"Сегодня на ВДНХ состоялась традиционная международная акция "Сад памяти", приуроченная в этом году к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ее участники высадили на территории Главной выставки страны кленовую аллею в память о героях войны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в акции приняли участие летчики-космонавты, Герои России Федор Юрчихин, Сергей Прокопьев и Александр Лазуткин, актеры Нил Кропалов, Александр Лукин и Инна Гомес, радиоведущий Антон Юрьев, генеральный директор АНО "Сад памяти" Вячеслав Харламов и команда ВДНХ.
Мотофестиваль - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
В Москве пройдет мотофестиваль, посвященный 80-летию Победы
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеФедор ЮрчихинМоскваРоссияАлександр ЛазуткинОбщество
 
 
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