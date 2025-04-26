https://ria.ru/20250426/aktsiya--2013601100.html

На ВДНХ прошла акция "Сад памяти", приуроченная к юбилею Победы

На ВДНХ прошла акция "Сад памяти", приуроченная к юбилею Победы - РИА Новости, 26.04.2025

На ВДНХ прошла акция "Сад памяти", приуроченная к юбилею Победы

Акция "Сад памяти", приуроченная к 80-летию Победы, состоялась на ВДНХ в Москве в субботу, сообщается в Telegram-канале главной выставки страны. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T17:08:00+03:00

2025-04-26T17:08:00+03:00

2025-04-26T17:09:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

федор юрчихин

москва

россия

александр лазуткин

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Акция "Сад памяти", приуроченная к 80-летию Победы, состоялась на ВДНХ в Москве в субботу, сообщается в Telegram-канале главной выставки страны. "Сегодня на ВДНХ состоялась традиционная международная акция "Сад памяти", приуроченная в этом году к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ее участники высадили на территории Главной выставки страны кленовую аллею в память о героях войны", - говорится в сообщении. Отмечается, что в акции приняли участие летчики-космонавты, Герои России Федор Юрчихин, Сергей Прокопьев и Александр Лазуткин, актеры Нил Кропалов, Александр Лукин и Инна Гомес, радиоведущий Антон Юрьев, генеральный директор АНО "Сад памяти" Вячеслав Харламов и команда ВДНХ.

https://ria.ru/20250426/moskva-2013535942.html

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80-летие победы в великой отечественной войне, федор юрчихин, москва, россия, александр лазуткин, общество