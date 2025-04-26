Рейтинг@Mail.ru
"Люди больше не нужны". Искусственный разум выводят на новый уровень - РИА Новости, 26.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
08:00 26.04.2025 (обновлено: 08:03 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/ai-2013152011.html
"Люди больше не нужны". Искусственный разум выводят на новый уровень
"Люди больше не нужны". Искусственный разум выводят на новый уровень - РИА Новости, 26.04.2025
"Люди больше не нужны". Искусственный разум выводят на новый уровень
Большие языковые модели (LLM), такие как ChatGPT или DeepSeek, — тупиковая ветвь развития искусственного интеллекта, считают разработчики передовых систем... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T08:00:00+03:00
2025-04-26T08:03:00+03:00
наука
технологии
илон маск
google
айзек азимов
ларри пейдж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113117/96/1131179623_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1989926bd2cb7898e211fc0f8ab0299b.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Захар Андреев. Большие языковые модели (LLM), такие как ChatGPT или DeepSeek, — тупиковая ветвь развития искусственного интеллекта, считают разработчики передовых систем. Взамен они предлагают новый подход: вообще избавить компьютерный “мозг” от ограничений человеческого мышления. И похоже, потенциальные угрозы, которые несет появление сверхразума, их не остановят. О больших возможностях и не меньших рисках грядущей эры ИИ — в материале РИА Новости.ChatGPT устарел“Если вы студент, заинтересованный в создании систем искусственного интеллекта следующего поколения, не работайте над большими языковыми моделями. Вам нужно заняться тем, что преодолеет ограничения LLM”, — заявил ранее информатик Ян Лекун, один из пионеров разработки ИИ, а ныне — главный специалист по этой теме в компании Meta*.По его мнению, чат-боты ChatGPT, DeepSeek, Grok, Gemini устареют в ближайшие пять лет. Непреодолимые барьеры заложены в самой их концепции.В 2010-х существовало два основных направления развития ИИ. Первое олицетворяет собой программа AlphaGo (от компании DeepMind, подразделение Google), которая в 2015-м впервые выиграла у чемпиона по игре в го. Принципиальная особенность системы в том, что она училась хитроумным комбинациям самостоятельно — соревнуясь сама с собой, а не с людьми. И это принесло успех.Однако в начале 2020-х возобладало другое направление — обучение нейросетей на человеческом материале. Появились большие языковые модели (LLM): машина усвоила, как устроен язык, и обработала огромное количество примеров его реального использования. В результате получились чаты, которые способны поддерживать полноценную беседу с человеком и составлять по запросу качественный текст на самые разные темы — от юриспруденции до медицины.Теперь оказалось, что это было самое простое для ИИ. Несмотря на огромные вычислительные мощности и энергозатраты, требующиеся для генерации текста и картинок, ChatGPT так и не стал умнее домашней кошки — и, видимо, никогда не станет, объясняет Лекун в апрельском интервью Newsweek.Не разум, а ловкие трюки"У нас есть эти языковые системы, способные сдать экзамен на адвоката, умеющие решать уравнения, вычислять интегралы, но где наш домашний робот? — спрашивает Лекун. — Где робот, который так же хорош, как кошка в физическом мире? Задачи, посильные для кошки, не воспринимаются нами как умные, но на самом деле это так".Он упоминает парадокс Моравека: ИИ легче научить навыкам более высокого порядка, например игре в шахматы или го, чем вроде бы базовым человеческим способностям, таким как перемещение в пространстве. Видимо, предполагают авторы концепции, за миллиарды лет эволюции наше умение ориентироваться и передвигаться стало автоматическим. Тогда как действия, которые требуют рассуждения, возникли гораздо позже и требуют более осознанных когнитивных усилий. У машин же все наоборот.Другой минус больших языковых моделей отмечает робототехник и исследователь искусственного интеллекта Родни Брукс."LLM не знают, что является правдой, — говорит он. — Они лишь умеют складывать слова и прочитали все, что когда-либо было написано или оцифровано, поэтому способны на всевозможные трюки с языком".Это одна из причин того, почему ChatGPT и аналоги порой “галлюционируют” — составляют складный текст, представляющий собой полную чушь.Вопрос в том, как сделать, чтобы ИИ мог самостоятельно отделять правду от лжи и быть хотя бы не глупее кошки. Ведущие разработчики DeepMind Дэвид Сильвер и Ричард Саттон предлагают ответ в своей недавней статье.Технология, о которой идет речь, "откроет беспрецедентные возможности", и это приведет к "будущему, кардинально отличающемуся от всего, что мы видели раньше"."Могут нанести ущерб"Следующее поколение нейросетей должно, подобно AlphaGo, учиться самостоятельно — получать опыт напрямую из физического мира, считают Сильвер и Саттон. Причем без каких-либо ограничений, будь то отдельная игра, человеческий язык или даже само человеческое сознание.Современные инструменты, основанные на LLM, — это в основном короткие эпизоды взаимодействия. Пользователь задает вопрос — чат-бот отвечает. Из одного эпизода в другой информация практически не переносится. У новых же ИИ-агентов поток получения и освоения опыта должен быть непрерывным, как у людей и других животных. Это позволит исправлять ошибки и повышать свою эффективность.Кроме того, такой ИИ сможет самостоятельно выбирать наиболее оптимальные действия для достижения целей — по своему разумению, а не на основе человеческих предпочтений, говорится в статье. Например, пользователь ставит перед агентом задачу “улучши мое здоровье” или “обучи меня новому языку” — и машинный разум перебирает способы, как это сделать, включая собственные.Важное условие обучения — система вознаграждений. ИИ должен каким-то образом понимать, правильны ли его действия. До сих пор это так или иначе определялось человеком-экспертом, а люди могли недооценить успешность стратегий, выбранных алгоритмом. Теперь наградой для ИИ могут стать не только оценки пользователя или специалиста, но и объективные показатели, взятые из реального мира. Скажем, при обучении языку — результаты экзамена, улучшении здоровья — снижение веса.Еще одно важное отличие: если существующие системы немедленно отвечают на запросы человека, не задумываясь о последствиях, то ИИ будущего станет оценивать собственные решения — помогают они реализовать планы или наоборот.“В каждом случае агент предпринимает последовательность шагов, направленных на максимизацию долгосрочного успеха. Отдельный шаг может не принести никакой немедленной пользы или даже нанести ущерб в краткосрочной перспективе, но, тем не менее, служит достижению главной цели”, — пишут разработчики DeepMind.Такой ИИ существует автономно, самостоятельно общаясь не только с людьми, но и с другими компьютерами, добавляют авторы статьи. Но здесь, по их собственному признанию, таятся основные риски технологии — и потеря рабочих мест не самый страшный.Агенты, "автономно взаимодействующие с миром в течение длительных периодов времени для достижения долгосрочных целей", повышают вероятность того, что сократятся возможности человека "вмешиваться в их действия”, уточняют Сильвер и Саттон. То есть неясно, какой степени автономности подобная система способна достичь — равно как и то, что за методы для решения своих задач она выберет.Здесь в полный рост встает вопрос о базовых ценностях, которые заложат в системы ИИ."Сентиментальная чушь"В середине ХХ века писатель-фантаст российского происхождения Айзек Азимов сформулировал законы робототехники, запрещающие механизмам так или иначе вредить человеку. С тех пор многое изменилось: по мнению некоторых лидеров американских бигтех-корпораций, жизни людей и даже существование человечества больше не являются высшей ценностью.Биограф инноваторов Уолтер Айзексон в одной из своих книг описывает разговор между предпринимателем Илоном Маском и сооснователем Google Ларри Пейджем (именно Google принадлежит DeepMind). Беседа состоялась в 2013-м на вечеринке по случаю дня рождения Илона.Глава Tesla и SpaceX утверждал: если не предпринять вовремя необходимые меры, то господство ИИ приведет к исчезновению человечества — "одинокой свечи во Вселенной". Пейдж, по выражению Айзексона, счел это "сентиментальной чепухой" и обвинил Маска в "видизме" — ангажированности в пользу своего биологического вида: если сознание можно воссоздать в машине, почему не ценить его в той же мере? Это просто поднимет нас на новую ступень эволюции.Кроме того, Маск обвиняет конкурентов из Google и OpenAI (компания-создатель ChatGPT) в том, что их ИИ подчинен леволиберальной идеологии так называемого вокеизма, суть которого передает аббревиатура DEI (diversity, equity and inclusion — разнообразие, равенство и инклюзивность). Эти ценности, считает Маск, для сторонников вокеизма важнее всего, в том числе даже человеческой жизни."Если ИИ запрограммирован на то, чтобы любой ценой добиваться разнообразия, то он сделает все возможное для достижения результата, потенциально даже убивая людей", — бьет тревогу Маск.Другие эксперты не согласны: ограничения, которые физический мир накладывает на системы искусственного интеллекта, в обозримом будущем останутся достаточно существенными, чтобы машины не смогли стать для людей экзистенциальной угрозой. Однако и технооптимисты, и алармисты согласны в одном: под влиянием ИИ мир сильно и необратимо изменится — и это произойдет быстрее, чем нам кажется.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241017/ai-1978384768.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113117/96/1131179623_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3ac6a2574bd276754d827cace8ec50b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, илон маск, google, айзек азимов, ларри пейдж
Наука, Технологии, Илон Маск, Google, Айзек Азимов, Ларри Пейдж
"Люди больше не нужны". Искусственный разум выводят на новый уровень

В Google придумали ИИ, который намного превзойдет ChatGPT

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкИскусственный интеллект выходит из-под контроля
Искусственный интеллект выходит из-под контроля - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Искусственный интеллект выходит из-под контроля
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Захар Андреев. Большие языковые модели (LLM), такие как ChatGPT или DeepSeek, — тупиковая ветвь развития искусственного интеллекта, считают разработчики передовых систем. Взамен они предлагают новый подход: вообще избавить компьютерный “мозг” от ограничений человеческого мышления. И похоже, потенциальные угрозы, которые несет появление сверхразума, их не остановят. О больших возможностях и не меньших рисках грядущей эры ИИ — в материале РИА Новости.

ChatGPT устарел

“Если вы студент, заинтересованный в создании систем искусственного интеллекта следующего поколения, не работайте над большими языковыми моделями. Вам нужно заняться тем, что преодолеет ограничения LLM”, — заявил ранее информатик Ян Лекун, один из пионеров разработки ИИ, а ныне — главный специалист по этой теме в компании Meta*.
По его мнению, чат-боты ChatGPT, DeepSeek, Grok, Gemini устареют в ближайшие пять лет. Непреодолимые барьеры заложены в самой их концепции.
В 2010-х существовало два основных направления развития ИИ. Первое олицетворяет собой программа AlphaGo (от компании DeepMind, подразделение Google), которая в 2015-м впервые выиграла у чемпиона по игре в го. Принципиальная особенность системы в том, что она училась хитроумным комбинациям самостоятельно — соревнуясь сама с собой, а не с людьми. И это принесло успех.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛоготипы DeepSeek и ChatGPT
Логотипы DeepSeek и ChatGPT - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Логотипы DeepSeek и ChatGPT
Однако в начале 2020-х возобладало другое направление — обучение нейросетей на человеческом материале. Появились большие языковые модели (LLM): машина усвоила, как устроен язык, и обработала огромное количество примеров его реального использования. В результате получились чаты, которые способны поддерживать полноценную беседу с человеком и составлять по запросу качественный текст на самые разные темы — от юриспруденции до медицины.
Теперь оказалось, что это было самое простое для ИИ. Несмотря на огромные вычислительные мощности и энергозатраты, требующиеся для генерации текста и картинок, ChatGPT так и не стал умнее домашней кошки — и, видимо, никогда не станет, объясняет Лекун в апрельском интервью Newsweek.

Не разум, а ловкие трюки

"У нас есть эти языковые системы, способные сдать экзамен на адвоката, умеющие решать уравнения, вычислять интегралы, но где наш домашний робот? — спрашивает Лекун. — Где робот, который так же хорош, как кошка в физическом мире? Задачи, посильные для кошки, не воспринимаются нами как умные, но на самом деле это так".
Он упоминает парадокс Моравека: ИИ легче научить навыкам более высокого порядка, например игре в шахматы или го, чем вроде бы базовым человеческим способностям, таким как перемещение в пространстве. Видимо, предполагают авторы концепции, за миллиарды лет эволюции наше умение ориентироваться и передвигаться стало автоматическим. Тогда как действия, которые требуют рассуждения, возникли гораздо позже и требуют более осознанных когнитивных усилий. У машин же все наоборот.
Другой минус больших языковых моделей отмечает робототехник и исследователь искусственного интеллекта Родни Брукс.
© AP Photo / Peng PengЗрители наблюдают за игрой Ke Jie против программы искусственного интеллекта AlphaGo во время саммита в Китае. 23 мая 2017
Зрители наблюдают за игрой Ke Jie против программы искусственного интеллекта AlphaGo во время саммита в Китае. 23 мая 2017 - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Peng Peng
Зрители наблюдают за игрой Ke Jie против программы искусственного интеллекта AlphaGo во время саммита в Китае. 23 мая 2017
"LLM не знают, что является правдой, — говорит он. — Они лишь умеют складывать слова и прочитали все, что когда-либо было написано или оцифровано, поэтому способны на всевозможные трюки с языком".
Это одна из причин того, почему ChatGPT и аналоги порой “галлюционируют” — составляют складный текст, представляющий собой полную чушь.
Вопрос в том, как сделать, чтобы ИИ мог самостоятельно отделять правду от лжи и быть хотя бы не глупее кошки. Ведущие разработчики DeepMind Дэвид Сильвер и Ричард Саттон предлагают ответ в своей недавней статье.
Технология, о которой идет речь, "откроет беспрецедентные возможности", и это приведет к "будущему, кардинально отличающемуся от всего, что мы видели раньше".

"Могут нанести ущерб"

Следующее поколение нейросетей должно, подобно AlphaGo, учиться самостоятельно — получать опыт напрямую из физического мира, считают Сильвер и Саттон. Причем без каких-либо ограничений, будь то отдельная игра, человеческий язык или даже само человеческое сознание.
Современные инструменты, основанные на LLM, — это в основном короткие эпизоды взаимодействия. Пользователь задает вопрос — чат-бот отвечает. Из одного эпизода в другой информация практически не переносится. У новых же ИИ-агентов поток получения и освоения опыта должен быть непрерывным, как у людей и других животных. Это позволит исправлять ошибки и повышать свою эффективность.
Кроме того, такой ИИ сможет самостоятельно выбирать наиболее оптимальные действия для достижения целей — по своему разумению, а не на основе человеческих предпочтений, говорится в статье. Например, пользователь ставит перед агентом задачу “улучши мое здоровье” или “обучи меня новому языку” — и машинный разум перебирает способы, как это сделать, включая собственные.
© ИнфографикаОбщая схема подхода, применявшегося при обучении ChatGPT
Общая схема подхода, применявшегося при обучении ChatGPT
© Инфографика
Общая схема подхода, применявшегося при обучении ChatGPT
Важное условие обучения — система вознаграждений. ИИ должен каким-то образом понимать, правильны ли его действия. До сих пор это так или иначе определялось человеком-экспертом, а люди могли недооценить успешность стратегий, выбранных алгоритмом. Теперь наградой для ИИ могут стать не только оценки пользователя или специалиста, но и объективные показатели, взятые из реального мира. Скажем, при обучении языку — результаты экзамена, улучшении здоровья — снижение веса.
Еще одно важное отличие: если существующие системы немедленно отвечают на запросы человека, не задумываясь о последствиях, то ИИ будущего станет оценивать собственные решения — помогают они реализовать планы или наоборот.
“В каждом случае агент предпринимает последовательность шагов, направленных на максимизацию долгосрочного успеха. Отдельный шаг может не принести никакой немедленной пользы или даже нанести ущерб в краткосрочной перспективе, но, тем не менее, служит достижению главной цели”, — пишут разработчики DeepMind.
© Иллюстрация РИА Новости . Vicarious AI, Depositphotos / grivinaМногослойная нейросеть распознает лицо
Многослойная нейросеть распознает лицо - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Иллюстрация РИА Новости . Vicarious AI, Depositphotos / grivina
Многослойная нейросеть распознает лицо
Такой ИИ существует автономно, самостоятельно общаясь не только с людьми, но и с другими компьютерами, добавляют авторы статьи. Но здесь, по их собственному признанию, таятся основные риски технологии — и потеря рабочих мест не самый страшный.
Агенты, "автономно взаимодействующие с миром в течение длительных периодов времени для достижения долгосрочных целей", повышают вероятность того, что сократятся возможности человека "вмешиваться в их действия”, уточняют Сильвер и Саттон. То есть неясно, какой степени автономности подобная система способна достичь — равно как и то, что за методы для решения своих задач она выберет.
Здесь в полный рост встает вопрос о базовых ценностях, которые заложат в системы ИИ.

"Сентиментальная чушь"

В середине ХХ века писатель-фантаст российского происхождения Айзек Азимов сформулировал законы робототехники, запрещающие механизмам так или иначе вредить человеку. С тех пор многое изменилось: по мнению некоторых лидеров американских бигтех-корпораций, жизни людей и даже существование человечества больше не являются высшей ценностью.
Биограф инноваторов Уолтер Айзексон в одной из своих книг описывает разговор между предпринимателем Илоном Маском и сооснователем Google Ларри Пейджем (именно Google принадлежит DeepMind). Беседа состоялась в 2013-м на вечеринке по случаю дня рождения Илона.
Глава Tesla и SpaceX утверждал: если не предпринять вовремя необходимые меры, то господство ИИ приведет к исчезновению человечества — "одинокой свечи во Вселенной". Пейдж, по выражению Айзексона, счел это "сентиментальной чепухой" и обвинил Маска в "видизме" — ангажированности в пользу своего биологического вида: если сознание можно воссоздать в машине, почему не ценить его в той же мере? Это просто поднимет нас на новую ступень эволюции.
Суперкомпьютер - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
"Осталось несколько лет". Судьба человечества решится не там, где все ждут
17 октября 2024, 08:00
Кроме того, Маск обвиняет конкурентов из Google и OpenAI (компания-создатель ChatGPT) в том, что их ИИ подчинен леволиберальной идеологии так называемого вокеизма, суть которого передает аббревиатура DEI (diversity, equity and inclusion — разнообразие, равенство и инклюзивность). Эти ценности, считает Маск, для сторонников вокеизма важнее всего, в том числе даже человеческой жизни.
"Если ИИ запрограммирован на то, чтобы любой ценой добиваться разнообразия, то он сделает все возможное для достижения результата, потенциально даже убивая людей", — бьет тревогу Маск.
Другие эксперты не согласны: ограничения, которые физический мир накладывает на системы искусственного интеллекта, в обозримом будущем останутся достаточно существенными, чтобы машины не смогли стать для людей экзистенциальной угрозой. Однако и технооптимисты, и алармисты согласны в одном: под влиянием ИИ мир сильно и необратимо изменится — и это произойдет быстрее, чем нам кажется.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
НаукаТехнологииИлон МаскGoogleАйзек АзимовЛарри Пейдж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала