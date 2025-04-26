https://ria.ru/20250426/afp-2013557348.html

AFP: ХАМАС будет добиваться пятилетнего перемирия в конфликте в Газе

AFP: ХАМАС будет добиваться пятилетнего перемирия в конфликте в Газе - РИА Новости, 26.04.2025

AFP: ХАМАС будет добиваться пятилетнего перемирия в конфликте в Газе

Палестинское движение ХАМАС стремится к заключению пятилетнего перемирия в рамках соглашения по конфликту в Газе, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T11:17:00+03:00

2025-04-26T11:17:00+03:00

2025-04-26T11:27:00+03:00

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биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС стремится к заключению пятилетнего перемирия в рамках соглашения по конфликту в Газе, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного представителя движения."ХАМАС готово к обмену пленными (обмену израильских заложников на палестинских заключенных - ред.) в рамках единой операции и к пятилетнему перемирию", - цитирует агентство слова представителя.В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250424/armija-2013135756.html

https://ria.ru/20250417/hamas-2011752504.html

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хамас, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, биньямин нетаньяху, израиль