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AFP: ХАМАС будет добиваться пятилетнего перемирия в конфликте в Газе
AFP: ХАМАС будет добиваться пятилетнего перемирия в конфликте в Газе - РИА Новости, 26.04.2025
AFP: ХАМАС будет добиваться пятилетнего перемирия в конфликте в Газе
Палестинское движение ХАМАС стремится к заключению пятилетнего перемирия в рамках соглашения по конфликту в Газе, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T11:17:00+03:00
2025-04-26T11:17:00+03:00
2025-04-26T11:27:00+03:00
хамас
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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС стремится к заключению пятилетнего перемирия в рамках соглашения по конфликту в Газе, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного представителя движения."ХАМАС готово к обмену пленными (обмену израильских заложников на палестинских заключенных - ред.) в рамках единой операции и к пятилетнему перемирию", - цитирует агентство слова представителя.В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250424/armija-2013135756.html
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хамас, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, биньямин нетаньяху, израиль
ХАМАС, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Биньямин Нетаньяху, Израиль
AFP: ХАМАС будет добиваться пятилетнего перемирия в конфликте в Газе
AFP: движение ХАМАС будет добиваться пятилетнего перемирия в конфликте в Газе