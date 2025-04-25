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Власти Стамбула оценили последствия землетрясений - РИА Новости, 25.04.2025
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23:28 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/zemletrjasenie-2013525571.html
Власти Стамбула оценили последствия землетрясений
Власти Стамбула оценили последствия землетрясений - РИА Новости, 25.04.2025
Власти Стамбула оценили последствия землетрясений
Землетрясения и афтершоки в Стамбуле в пятницу не привели к негативным последствиям, заявил губернатор провинции Давут Гюль. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T23:28:00+03:00
2025-04-25T23:28:00+03:00
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СТАМБУЛ, 25 апр - РИА Новости. Землетрясения и афтершоки в Стамбуле в пятницу не привели к негативным последствиям, заявил губернатор провинции Давут Гюль. Магнитуда землетрясения в пятницу вечером в Стамбуле составила 4,3, сообщило турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), обсерватория Кандилли оценила его в 4,6. В ближайших к эпицентру районах Стамбула Эсенъюрт и Бююкчекмедже проживают соответственно более 1 миллиона и 300 тысяч человек. Также в пятницу произошли многочисленные афтершоки в регионе Мраморного моря - не менее 50 за 10 часов. "Как пояснили эксперты, ощущаемые в провинции афтершоки являются естественным продолжением процесса после основного землетрясения (в среду - ред.). Руководство провинции не получало каких-либо сообщений о негативных последствиях в этой связи", - заявил Гюль в соцсети X. Он отметил, что кризисные центры работают круглосуточно, и напомнил, что "паника усиливает риски". По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в среду, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Ощутимые афтершоки будут продолжаться некоторое время, заявили ранее сейсмологи.
https://ria.ru/20250425/zemletrjasenie-2013306568.html
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в мире, стамбул, мраморное море, турция
В мире, Стамбул, Мраморное море, Турция
Власти Стамбула оценили последствия землетрясений

Губернатор Гюль: землетрясения в Стамбуле не привели к негативным последствиям

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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СТАМБУЛ, 25 апр - РИА Новости. Землетрясения и афтершоки в Стамбуле в пятницу не привели к негативным последствиям, заявил губернатор провинции Давут Гюль.
Магнитуда землетрясения в пятницу вечером в Стамбуле составила 4,3, сообщило турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), обсерватория Кандилли оценила его в 4,6. В ближайших к эпицентру районах Стамбула Эсенъюрт и Бююкчекмедже проживают соответственно более 1 миллиона и 300 тысяч человек.
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Также в пятницу произошли многочисленные афтершоки в регионе Мраморного моря - не менее 50 за 10 часов.
"Как пояснили эксперты, ощущаемые в провинции афтершоки являются естественным продолжением процесса после основного землетрясения (в среду - ред.). Руководство провинции не получало каких-либо сообщений о негативных последствиях в этой связи", - заявил Гюль в соцсети X.
Он отметил, что кризисные центры работают круглосуточно, и напомнил, что "паника усиливает риски".
По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в среду, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Ощутимые афтершоки будут продолжаться некоторое время, заявили ранее сейсмологи.
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