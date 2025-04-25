https://ria.ru/20250425/zemletrjasenie-2013309389.html

В Турции заявили об опасности нового землетрясения для всего региона

В Турции заявили об опасности нового землетрясения для всего региона - РИА Новости, 25.04.2025

В Турции заявили об опасности нового землетрясения для всего региона

Масштабное землетрясение, ожидаемое в Стамбуле, затронет весь регион Мраморного моря с населением более чем 25 миллионов человек, быть готовыми следует жителям... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T03:49:00+03:00

2025-04-25T03:49:00+03:00

2025-04-25T03:49:00+03:00

в мире

стамбул

мраморное море

бурса (провинция)

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СТАМБУЛ, 25 апр – РИА Новости. Масштабное землетрясение, ожидаемое в Стамбуле, затронет весь регион Мраморного моря с населением более чем 25 миллионов человек, быть готовыми следует жителям близлежащих 4-5 провинций, заявил РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых стамбульской мэрии по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. "В случае с землетрясениями с эпицентром в Мраморном море мы всегда должны подчеркивать, что речь идет о региональной катастрофе – будет затронут не только Стамбул, но и провинции Бурса, Чанаккале, Текирдаг, Коджаэли, Ялова. Жителям этих провинций, особенно прибрежных зон, необходимо озаботиться подготовкой к землетрясению и возведением устойчивых зданий", - сказал Эйидоган. По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в среду, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Ощутимые афтершоки будут продолжаться несколько недель, заявили сейсмологи. Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее РИА Новости Эйидоган. По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от землетрясения может превысить 325 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20250424/zemletryasenie--2013095207.html

стамбул

мраморное море

бурса (провинция)

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в мире, стамбул, мраморное море, бурса (провинция)