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В Турции заявили об опасности нового землетрясения для всего региона - РИА Новости, 25.04.2025
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03:49 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/zemletrjasenie-2013309389.html
В Турции заявили об опасности нового землетрясения для всего региона
В Турции заявили об опасности нового землетрясения для всего региона - РИА Новости, 25.04.2025
В Турции заявили об опасности нового землетрясения для всего региона
Масштабное землетрясение, ожидаемое в Стамбуле, затронет весь регион Мраморного моря с населением более чем 25 миллионов человек, быть готовыми следует жителям... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T03:49:00+03:00
2025-04-25T03:49:00+03:00
в мире
стамбул
мраморное море
бурса (провинция)
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СТАМБУЛ, 25 апр – РИА Новости. Масштабное землетрясение, ожидаемое в Стамбуле, затронет весь регион Мраморного моря с населением более чем 25 миллионов человек, быть готовыми следует жителям близлежащих 4-5 провинций, заявил РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых стамбульской мэрии по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. "В случае с землетрясениями с эпицентром в Мраморном море мы всегда должны подчеркивать, что речь идет о региональной катастрофе – будет затронут не только Стамбул, но и провинции Бурса, Чанаккале, Текирдаг, Коджаэли, Ялова. Жителям этих провинций, особенно прибрежных зон, необходимо озаботиться подготовкой к землетрясению и возведением устойчивых зданий", - сказал Эйидоган. По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в среду, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Ощутимые афтершоки будут продолжаться несколько недель, заявили сейсмологи. Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее РИА Новости Эйидоган. По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от землетрясения может превысить 325 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250424/zemletryasenie--2013095207.html
стамбул
мраморное море
бурса (провинция)
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в мире, стамбул, мраморное море, бурса (провинция)
В мире, Стамбул, Мраморное море, Бурса (провинция)
В Турции заявили об опасности нового землетрясения для всего региона

Сейсмолог Эйидоган: землетрясение в Стамбуле затронет весь регион

© Depositphotos.com / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Depositphotos.com / Belish
Сейсмограф . Архивное фото
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СТАМБУЛ, 25 апр – РИА Новости. Масштабное землетрясение, ожидаемое в Стамбуле, затронет весь регион Мраморного моря с населением более чем 25 миллионов человек, быть готовыми следует жителям близлежащих 4-5 провинций, заявил РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых стамбульской мэрии по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.
"В случае с землетрясениями с эпицентром в Мраморном море мы всегда должны подчеркивать, что речь идет о региональной катастрофе – будет затронут не только Стамбул, но и провинции Бурса, Чанаккале, Текирдаг, Коджаэли, Ялова. Жителям этих провинций, особенно прибрежных зон, необходимо озаботиться подготовкой к землетрясению и возведением устойчивых зданий", - сказал Эйидоган.
По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в среду, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Ощутимые афтершоки будут продолжаться несколько недель, заявили сейсмологи.
Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее РИА Новости Эйидоган.
По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от землетрясения может превысить 325 миллиардов долларов.
Автомобили во время эвакуации людей из-за землетрясения в Стамбуле. 23 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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В миреСтамбулМраморное мореБурса (провинция)
 
 
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