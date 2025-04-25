https://ria.ru/20250425/zemletrjasenie-2013306568.html

Землетрясение в Стамбуле не повлияло на стройку АЭС "Аккую"

Землетрясение в Стамбуле не повлияло на стройку АЭС "Аккую" - РИА Новости, 25.04.2025

Землетрясение в Стамбуле не повлияло на стройку АЭС "Аккую"

Землетрясение в Стамбуле не оказало влияния на строительную площадку атомной станции "Аккую", возводимой "Росатомом" на юге Турции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T02:20:00+03:00

2025-04-25T02:20:00+03:00

2025-04-25T02:20:00+03:00

в мире

космос - риа наука

турция

стамбул

мерсин (провинция)

алексей лихачев

аэс "аккую"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952813676_0:321:3069:2047_1920x0_80_0_0_460ccf788db4e3aec5bc6156064f3882.jpg

СТАМБУЛ, 25 апр - РИА Новости. Землетрясение в Стамбуле не оказало влияния на строительную площадку атомной станции "Аккую", возводимой "Росатомом" на юге Турции, сообщили РИА Новости в госкорпорации. "Измерительные станции, осуществляющие регулярный мониторинг сейсмической активности на площадке, не зафиксировали превышения порогов, установленных для реагирования. Эти данные подтверждаются как Управлением по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), так и Обсерваторией Кандилли и Институтом исследований землетрясений (KOERI), согласно которым сейсмическое воздействие не достигло уровня, оказывающего влияние на провинцию Мерсин, где расположена строительная площадка АЭС "Аккую", - сообщили в "Росатоме". По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в среду, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Ощутимые афтершоки будут продолжаться некоторое время, заявили сейсмологи. Турция в настоящее время считает приоритетной целью запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую", несмотря на интерес руководства в Москве к строительству второй АЭС, заявил 2 марта министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в декабре 2024 года заявил, что в настоящее время главная цель на 2025 год - начало выработки электроэнергии на первом энергоблоке "Аккую". Тогда же Байрактар сообщил, что в течение этого года планируется загрузить топливо в реактор первого блока и начать тестовое производство энергии, строительные и монтажные работы на блоке завершены более чем на 90%. Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").

https://ria.ru/20250424/zemletryasenie--2013095207.html

https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2013065235.html

турция

стамбул

мерсин (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, космос - риа наука, турция, стамбул, мерсин (провинция), алексей лихачев, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"