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Зеленский поступил неразумно, бросив вызов Трампу, заявил экс-посол Дании - РИА Новости, 25.04.2025
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21:22 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/zelenskiy-2013516254.html
Зеленский поступил неразумно, бросив вызов Трампу, заявил экс-посол Дании
Зеленский поступил неразумно, бросив вызов Трампу, заявил экс-посол Дании - РИА Новости, 25.04.2025
Зеленский поступил неразумно, бросив вызов Трампу, заявил экс-посол Дании
Владимир Зеленский поступил неразумно, публично возразив и бросив вызов президенту США Дональду Трампу в интервью американским СМИ, считает бывший посол Дании в РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T21:22:00+03:00
2025-04-25T21:22:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский поступил неразумно, публично возразив и бросив вызов президенту США Дональду Трампу в интервью американским СМИ, считает бывший посол Дании в Вашингтоне, Пекине и Берлине Фриис Арне Петерсен. Ранее Зеленский дал интервью газете Wall Street Journal, в котором заявил, что Киев юридически не признает Крым российским. Трамп раскритиковал заявления Зеленского о Крыме, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Президент США подчеркнул, что что Киев "отдал" Крым без единого выстрела. Кроме того, Зеленский в ходе интервью телеканалу CBS утверждал, что Америка придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб украинской стороне, а консолидированная позиция по поддержке Киева в США отсутствует. "Мне кажется, что это неразумно со стороны Зеленского - давать интервью американским СМИ и бросать вызов американскому президенту - или же делать то же самое, что он сделал (во время перепалки - ред.) в Овальном кабинете, а именно возражать ему", - заявил Петерсен в интервью телерадиокомпании DR. Экс-посол добавил, что, по его мнению, Трамп и Зеленский "исторически" находятся в очень плохих отношениях, хотя оба они играют ключевую роль в определении будущего Украины. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.
https://ria.ru/20250425/ukraina-2013463791.html
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в мире, россия, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
Зеленский поступил неразумно, бросив вызов Трампу, заявил экс-посол Дании

Экс-посол Петерсен: Зеленский поступил неразумно, бросив вызов Трампу в интервью

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский поступил неразумно, публично возразив и бросив вызов президенту США Дональду Трампу в интервью американским СМИ, считает бывший посол Дании в Вашингтоне, Пекине и Берлине Фриис Арне Петерсен.
Ранее Зеленский дал интервью газете Wall Street Journal, в котором заявил, что Киев юридически не признает Крым российским. Трамп раскритиковал заявления Зеленского о Крыме, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Президент США подчеркнул, что что Киев "отдал" Крым без единого выстрела. Кроме того, Зеленский в ходе интервью телеканалу CBS утверждал, что Америка придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб украинской стороне, а консолидированная позиция по поддержке Киева в США отсутствует.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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Вчера, 16:45
"Мне кажется, что это неразумно со стороны Зеленского - давать интервью американским СМИ и бросать вызов американскому президенту - или же делать то же самое, что он сделал (во время перепалки - ред.) в Овальном кабинете, а именно возражать ему", - заявил Петерсен в интервью телерадиокомпании DR.
Экс-посол добавил, что, по его мнению, Трамп и Зеленский "исторически" находятся в очень плохих отношениях, хотя оба они играют ключевую роль в определении будущего Украины.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В США раскрыли хитрый план Зеленского после ссоры с Трампом
24 апреля, 05:23
 
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