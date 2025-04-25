https://ria.ru/20250425/zelenskiy-2013459704.html

СМИ раскрыли план Зеленского, связанный с похоронами папы римского

СМИ раскрыли план Зеленского, связанный с похоронами папы римского - РИА Новости, 25.04.2025

СМИ раскрыли план Зеленского, связанный с похоронами папы римского

Киев обратился к правительству Италии с просьбой организовать саммит в Риме в день похорон папы римского Франциска, сообщает газета La Repubblica со ссылкой на... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T16:32:00+03:00

2025-04-25T16:32:00+03:00

2025-04-25T16:44:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Киев обратился к правительству Италии с просьбой организовать саммит в Риме в день похорон папы римского Франциска, сообщает газета La Repubblica со ссылкой на источники."Киев по дипломатическим каналам обратился к Италии и другим европейским партнерам с просьбой организовать более широкий саммит по теме Украины", — говорится в публикации.Как отмечает издание, заместитель председателя Совета министров Италии Антонио Таяни выразил опасения в связи планом Киева."Я сомневаюсь, что в день похорон папы можно провести саммит", — приводит его слова газета.Накануне Ватикан сообщил, что уже подтверждено участие 130 делегаций в похоронах папы римского Франциска в субботу утром, из них около 50 глав государств и десять правящих монархов.

https://ria.ru/20250425/ukraina-2013431580.html

https://ria.ru/20250424/frantsisk-2013082822.html

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в мире, ватикан, украина, сша, италия, киев, рим, франциск (хорхе марио бергольо), антонио таяни