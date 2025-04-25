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СМИ раскрыли план Зеленского, связанный с похоронами папы римского - РИА Новости, 25.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:32 25.04.2025 (обновлено: 16:44 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/zelenskiy-2013459704.html
СМИ раскрыли план Зеленского, связанный с похоронами папы римского
СМИ раскрыли план Зеленского, связанный с похоронами папы римского - РИА Новости, 25.04.2025
СМИ раскрыли план Зеленского, связанный с похоронами папы римского
Киев обратился к правительству Италии с просьбой организовать саммит в Риме в день похорон папы римского Франциска, сообщает газета La Repubblica со ссылкой на... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T16:32:00+03:00
2025-04-25T16:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
ватикан
украина
сша
италия
киев
рим
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Киев обратился к правительству Италии с просьбой организовать саммит в Риме в день похорон папы римского Франциска, сообщает газета La Repubblica со ссылкой на источники."Киев по дипломатическим каналам обратился к Италии и другим европейским партнерам с просьбой организовать более широкий саммит по теме Украины", — говорится в публикации.Как отмечает издание, заместитель председателя Совета министров Италии Антонио Таяни выразил опасения в связи планом Киева.&quot;Я сомневаюсь, что в день похорон папы можно провести саммит&quot;, — приводит его слова газета.Накануне Ватикан сообщил, что уже подтверждено участие 130 делегаций в похоронах папы римского Франциска в субботу утром, из них около 50 глав государств и десять правящих монархов.
https://ria.ru/20250425/ukraina-2013431580.html
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в мире, ватикан, украина, сша, италия, киев, рим, франциск (хорхе марио бергольо), антонио таяни
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ватикан, Украина, США, Италия, Киев, Рим, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Антонио Таяни
СМИ раскрыли план Зеленского, связанный с похоронами папы римского

La Repubblica: Киев планирует провести саммит в Риме в день похорон папы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Киев обратился к правительству Италии с просьбой организовать саммит в Риме в день похорон папы римского Франциска, сообщает газета La Repubblica со ссылкой на источники.
"Киев по дипломатическим каналам обратился к Италии и другим европейским партнерам с просьбой организовать более широкий саммит по теме Украины", — говорится в публикации.
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Как отмечает издание, заместитель председателя Совета министров Италии Антонио Таяни выразил опасения в связи планом Киева.
«

"Я сомневаюсь, что в день похорон папы можно провести саммит", — приводит его слова газета.

Накануне Ватикан сообщил, что уже подтверждено участие 130 делегаций в похоронах папы римского Франциска в субботу утром, из них около 50 глав государств и десять правящих монархов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВатиканУкраинаСШАИталияКиевРимФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Антонио Таяни
 
 
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