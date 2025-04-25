https://ria.ru/20250425/zelenskij-2013523788.html

Зеленский заявил о готовности к диалогу о мире

Зеленский заявил о готовности к диалогу о мире - РИА Новости, 25.04.2025

Зеленский заявил о готовности к диалогу о мире

Владимир Зеленский сказал, что готов к диалогу о мире с кем угодно и когда угодно, но ставит условием для его начала прекращение огня, при том что Киев... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T22:56:00+03:00

2025-04-25T22:56:00+03:00

2025-04-25T22:56:00+03:00

в мире

владимир зеленский

дмитрий песков

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский сказал, что готов к диалогу о мире с кем угодно и когда угодно, но ставит условием для его начала прекращение огня, при том что Киев неоднократно нарушал предыдущие договоренности по прекращению огня. "Мы готовы к диалогу в любом формате, с кем угодно... когда угодно. Но только после реального сигнала, что Россия готова к окончанию войны. Такой сигнал - это полное и безусловное прекращение огня", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции. Зеленский во вторник уже заверял, что Киев готов к любым переговорам с Россией после полного прекращения огня, при этом он до сих пор не отменил свой указ об их запрете, подписанный в октябре 2022 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что киевский режим до сих пор не предпринимал действий, чтобы снять запрет на ведение контактов с Россией. Песков также напомнил, что Киев неоднократно нарушал пасхальное перемирие, которое было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным на период с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. МО РФ сообщало, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной. Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Зеленский тогда заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева. С момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности ВСУ ни на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам, заявило в начале апреля МО РФ. Как подсчитало РИА Новости, ВСУ с 18 марта по 14 апреля 101 раз нарушили решение о прекращении ударов по объектам энергетики.

https://ria.ru/20250425/zelenskij-2013520454.html

https://ria.ru/20250319/zelenskij-2005985638.html

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в мире, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины