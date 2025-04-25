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Зеленский хочет от США таких же гарантий безопасности, как у Израиля - РИА Новости, 25.04.2025
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22:35 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/zelenskij-2013521833.html
Зеленский хочет от США таких же гарантий безопасности, как у Израиля
Зеленский хочет от США таких же гарантий безопасности, как у Израиля - РИА Новости, 25.04.2025
Зеленский хочет от США таких же гарантий безопасности, как у Израиля
Владимир Зеленский заявил, что хочет от США "как минимум" таких же гарантий безопасности, какие предоставляются Израилю. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T22:35:00+03:00
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сша
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что хочет от США "как минимум" таких же гарантий безопасности, какие предоставляются Израилю. "Есть гарантии безопасности, в которых нуждается Украина. Есть вопросы, которые обговаривались в Лондоне, касающиеся гарантий безопасности от США. Мы очень хотим, чтобы они были сильными, как минимум - как у Государства Израиль", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции. Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсуждать полное прекращение огня, а потом - всё остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. После заявлений Зеленского об отказе признавать контроль России над Крымом госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф отказались от участия во встрече в Лондоне, переговоры прошли на более низком уровне, встреча на уровне министров была отложена.
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в мире, сша, украина, лондон, владимир зеленский, марко рубио, стив уиткофф
В мире, США, Украина, Лондон, Владимир Зеленский, Марко Рубио, Стив Уиткофф
Зеленский хочет от США таких же гарантий безопасности, как у Израиля

Зеленский: Украина хочет от США сильных гарантий безопасности, как у Израиля

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что хочет от США "как минимум" таких же гарантий безопасности, какие предоставляются Израилю.
"Есть гарантии безопасности, в которых нуждается Украина. Есть вопросы, которые обговаривались в Лондоне, касающиеся гарантий безопасности от США. Мы очень хотим, чтобы они были сильными, как минимум - как у Государства Израиль", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции.
Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсуждать полное прекращение огня, а потом - всё остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. После заявлений Зеленского об отказе признавать контроль России над Крымом госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф отказались от участия во встрече в Лондоне, переговоры прошли на более низком уровне, встреча на уровне министров была отложена.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Зеленский не знает, как вернуть отошедшие под контроль России территории
14 апреля, 06:36
 
В миреСШАУкраинаЛондонВладимир ЗеленскийМарко РубиоСтив Уиткофф
 
 
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