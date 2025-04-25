https://ria.ru/20250425/zelenskij-2013521833.html

Зеленский хочет от США таких же гарантий безопасности, как у Израиля

Зеленский хочет от США таких же гарантий безопасности, как у Израиля - РИА Новости, 25.04.2025

Зеленский хочет от США таких же гарантий безопасности, как у Израиля

Владимир Зеленский заявил, что хочет от США "как минимум" таких же гарантий безопасности, какие предоставляются Израилю. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T22:35:00+03:00

2025-04-25T22:35:00+03:00

2025-04-25T22:35:00+03:00

в мире

сша

украина

лондон

владимир зеленский

марко рубио

стив уиткофф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ca0eaf08183a43e48876a6ddaaa36a65.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что хочет от США "как минимум" таких же гарантий безопасности, какие предоставляются Израилю. "Есть гарантии безопасности, в которых нуждается Украина. Есть вопросы, которые обговаривались в Лондоне, касающиеся гарантий безопасности от США. Мы очень хотим, чтобы они были сильными, как минимум - как у Государства Израиль", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции. Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсуждать полное прекращение огня, а потом - всё остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. После заявлений Зеленского об отказе признавать контроль России над Крымом госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф отказались от участия во встрече в Лондоне, переговоры прошли на более низком уровне, встреча на уровне министров была отложена.

https://ria.ru/20250414/zelenskij-2011074109.html

сша

украина

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, лондон, владимир зеленский, марко рубио, стив уиткофф