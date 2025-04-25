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Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым с помощью оружия - РИА Новости, 25.04.2025
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22:14 25.04.2025 (обновлено: 22:23 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/zelenskij-2013520454.html
Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым с помощью оружия
Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым с помощью оружия - РИА Новости, 25.04.2025
Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым с помощью оружия
Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T22:14:00+03:00
2025-04-25T22:23:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем. Во вторник газета Washington Post написала, что на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне США собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. На следующий день издание сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, в среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. "Я согласен с Трампом, что на Украине нет достаточного (количества - ред.) оружия, чтобы оружием вернуть контроль над полуостровом Крым", - заявил Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Вместе с тем Зеленский добавил, что Украине не хватает только оружия. Людей, по его словам, все еще достаточно. В ноябре 2024 года глава киевского режима также признавал невозможность для Украины вернуть Крым военным путем и вернуться к границам 1991 года, отметив, что у страны нет для этого сил. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20250425/tramp-2013400003.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, оон
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, ООН
Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым с помощью оружия

Зеленский: Киев не сможет вернуть Крым из-за недостатка оружия

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем.
Во вторник газета Washington Post написала, что на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне США собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. На следующий день издание сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, в среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
НАТО и Крым. Трамп рассказал, каким видит завершение конфликта на Украине
Вчера, 13:52
"Я согласен с Трампом, что на Украине нет достаточного (количества - ред.) оружия, чтобы оружием вернуть контроль над полуостровом Крым", - заявил Зеленский во время пресс-конференции в Киеве.
Вместе с тем Зеленский добавил, что Украине не хватает только оружия. Людей, по его словам, все еще достаточно.
В ноябре 2024 года глава киевского режима также признавал невозможность для Украины вернуть Крым военным путем и вернуться к границам 1991 года, отметив, что у страны нет для этого сил.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов в Белом доме - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
В Раде сделали неожиданное заявление о Крыме после слов Трампа
Вчера, 17:15
 
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