https://ria.ru/20250425/zelenskij-2013520454.html

Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым с помощью оружия

Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым с помощью оружия - РИА Новости, 25.04.2025

Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым с помощью оружия

Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T22:14:00+03:00

2025-04-25T22:14:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем. Во вторник газета Washington Post написала, что на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне США собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. На следующий день издание сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, в среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. "Я согласен с Трампом, что на Украине нет достаточного (количества - ред.) оружия, чтобы оружием вернуть контроль над полуостровом Крым", - заявил Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Вместе с тем Зеленский добавил, что Украине не хватает только оружия. Людей, по его словам, все еще достаточно. В ноябре 2024 года глава киевского режима также признавал невозможность для Украины вернуть Крым военным путем и вернуться к границам 1991 года, отметив, что у страны нет для этого сил. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20250425/tramp-2013400003.html

https://ria.ru/20250425/kiev-2013473188.html

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