Зеленский вновь отверг позицию Трампа по Крыму
Зеленский вновь отверг позицию Трампа по Крыму, за что тот его уже критиковал
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский снова отверг позицию президента США Дональда Трампа по Крыму, за что американский лидер ранее уже критиковал его.
"Наша позиция (по Крыму - ред.) неизменна: только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими... Украина не будет признавать юридически никакие временно оккупированные территории", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в ответ на просьбу прокомментировать слова Трампа о Крыме. Зеленский утверждает, что такая позиция основана на международном праве.
По словам Зеленского, он дал понять Трампу, что в качестве поддержки Киев рассматривает не только непосредственное введение иностранного контингента, но и совместную работу разведок, защиту от кибератак и обеспечение системами ПВО Patriot. Зеленский подчеркнул, что знает, насколько негативно Трамп относится к введению иностранного контингента на Украину.
Ранее Зеленский дал интервью газете Wall Street Journal, в котором заявил, что Киев юридически не признает Крым российским. Трамп раскритиковал заявления Зеленского о Крыме, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Президент США подчеркнул, что Киев "отдал" Крым без единого выстрела. Кроме того, Зеленский в ходе интервью телеканалу CBS утверждал, что Америка придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб украинской стороне, а консолидированная позиция по поддержке Киева в США отсутствует.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".