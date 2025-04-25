https://ria.ru/20250425/zelenskij-2013519964.html

Зеленский вновь отверг позицию Трампа по Крыму

Зеленский вновь отверг позицию Трампа по Крыму - РИА Новости, 25.04.2025

Зеленский вновь отверг позицию Трампа по Крыму

Владимир Зеленский снова отверг позицию президента США Дональда Трампа по Крыму, за что американский лидер ранее уже критиковал его. РИА Новости, 25.04.2025

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский снова отверг позицию президента США Дональда Трампа по Крыму, за что американский лидер ранее уже критиковал его. Трамп ранее в пятницу заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Американский лидер также выразил мнение, что и "Зеленский понимает это, и все понимают". "Наша позиция (по Крыму - ред.) неизменна: только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими... Украина не будет признавать юридически никакие временно оккупированные территории", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в ответ на просьбу прокомментировать слова Трампа о Крыме. Зеленский утверждает, что такая позиция основана на международном праве. По словам Зеленского, он дал понять Трампу, что в качестве поддержки Киев рассматривает не только непосредственное введение иностранного контингента, но и совместную работу разведок, защиту от кибератак и обеспечение системами ПВО Patriot. Зеленский подчеркнул, что знает, насколько негативно Трамп относится к введению иностранного контингента на Украину. Ранее Зеленский дал интервью газете Wall Street Journal, в котором заявил, что Киев юридически не признает Крым российским. Трамп раскритиковал заявления Зеленского о Крыме, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Президент США подчеркнул, что Киев "отдал" Крым без единого выстрела. Кроме того, Зеленский в ходе интервью телеканалу CBS утверждал, что Америка придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб украинской стороне, а консолидированная позиция по поддержке Киева в США отсутствует. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013070608.html

https://ria.ru/20250425/tramp-2013400003.html

https://ria.ru/20250423/tramp-2013035184.html

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