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Зеленский вновь отверг позицию Трампа по Крыму - РИА Новости, 25.04.2025
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22:10 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/zelenskij-2013519964.html
Зеленский вновь отверг позицию Трампа по Крыму
Зеленский вновь отверг позицию Трампа по Крыму - РИА Новости, 25.04.2025
Зеленский вновь отверг позицию Трампа по Крыму
Владимир Зеленский снова отверг позицию президента США Дональда Трампа по Крыму, за что американский лидер ранее уже критиковал его. РИА Новости, 25.04.2025
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский снова отверг позицию президента США Дональда Трампа по Крыму, за что американский лидер ранее уже критиковал его. Трамп ранее в пятницу заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Американский лидер также выразил мнение, что и "Зеленский понимает это, и все понимают". "Наша позиция (по Крыму - ред.) неизменна: только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими... Украина не будет признавать юридически никакие временно оккупированные территории", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в ответ на просьбу прокомментировать слова Трампа о Крыме. Зеленский утверждает, что такая позиция основана на международном праве. По словам Зеленского, он дал понять Трампу, что в качестве поддержки Киев рассматривает не только непосредственное введение иностранного контингента, но и совместную работу разведок, защиту от кибератак и обеспечение системами ПВО Patriot. Зеленский подчеркнул, что знает, насколько негативно Трамп относится к введению иностранного контингента на Украину. Ранее Зеленский дал интервью газете Wall Street Journal, в котором заявил, что Киев юридически не признает Крым российским. Трамп раскритиковал заявления Зеленского о Крыме, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Президент США подчеркнул, что Киев "отдал" Крым без единого выстрела. Кроме того, Зеленский в ходе интервью телеканалу CBS утверждал, что Америка придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб украинской стороне, а консолидированная позиция по поддержке Киева в США отсутствует. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013070608.html
https://ria.ru/20250425/tramp-2013400003.html
https://ria.ru/20250423/tramp-2013035184.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, оон
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, ООН
Зеленский вновь отверг позицию Трампа по Крыму

Зеленский вновь отверг позицию Трампа по Крыму, за что тот его уже критиковал

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский снова отверг позицию президента США Дональда Трампа по Крыму, за что американский лидер ранее уже критиковал его.
Трамп ранее в пятницу заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Американский лидер также выразил мнение, что и "Зеленский понимает это, и все понимают".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Зеленский опубликовал издевательский пост после критики от Трампа
24 апреля, 00:41
"Наша позиция (по Крыму - ред.) неизменна: только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими... Украина не будет признавать юридически никакие временно оккупированные территории", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в ответ на просьбу прокомментировать слова Трампа о Крыме. Зеленский утверждает, что такая позиция основана на международном праве.
По словам Зеленского, он дал понять Трампу, что в качестве поддержки Киев рассматривает не только непосредственное введение иностранного контингента, но и совместную работу разведок, защиту от кибератак и обеспечение системами ПВО Patriot. Зеленский подчеркнул, что знает, насколько негативно Трамп относится к введению иностранного контингента на Украину.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
НАТО и Крым. Трамп рассказал, каким видит завершение конфликта на Украине
Вчера, 13:52
Ранее Зеленский дал интервью газете Wall Street Journal, в котором заявил, что Киев юридически не признает Крым российским. Трамп раскритиковал заявления Зеленского о Крыме, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Президент США подчеркнул, что Киев "отдал" Крым без единого выстрела. Кроме того, Зеленский в ходе интервью телеканалу CBS утверждал, что Америка придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб украинской стороне, а консолидированная позиция по поддержке Киева в США отсутствует.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Украина потеряла Крым давно, это не является темой обсуждения, заявил Трамп
23 апреля, 19:08
 
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