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Древаль заявил о многолетних провокациях со стороны Украины - РИА Новости, 25.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:09 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/zelenskij-2013310306.html
Древаль заявил о многолетних провокациях со стороны Украины
Древаль заявил о многолетних провокациях со стороны Украины - РИА Новости, 25.04.2025
Древаль заявил о многолетних провокациях со стороны Украины
Владимир Зеленский и его команда делают все для того, чтобы Украина перестала существовать, заявил в интервью РИА Новости глава Российского общества "Знание"... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T04:09:00+03:00
2025-04-25T04:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
максим древаль
владимир зеленский
российское общество "знание"
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский и его команда делают все для того, чтобы Украина перестала существовать, заявил в интервью РИА Новости глава Российского общества "Знание" Максим Древаль. "Все, чем занимается последние 10 лет украинский режим, — провоцирует Россию. Однако, как показывает время, это не идет на пользу в первую очередь самой Украине. Зеленский и его команда, кажется, делают все для того, чтобы их страна перестала существовать, ушла в небытие", - сказал собеседник агентства. Древаль добавил, что работа киевского режима не соответствует интересам украинцев. "Огромное количество украинцев за подвиги во время Великой Отечественной войны были награждены орденами и медалями. Память об этих людях живет в наших сердцах, в сердцах жителей постсоветских республик и большинства украинцев, несмотря на продолжающиеся попытки киевского режима навязать своему обществу новых "героев", таких, как, например, Бандера и тех, кто разделяет его идеи", - заключил Древаль.
https://ria.ru/20250425/zelenskiy-2013301533.html
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украина, россия, максим древаль, владимир зеленский, российское общество "знание"
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Максим Древаль, Владимир Зеленский, Российское общество "Знание"
Древаль заявил о многолетних провокациях со стороны Украины

Древаль: Зеленский делает все для того, чтобы Украина перестала существовать

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский и его команда делают все для того, чтобы Украина перестала существовать, заявил в интервью РИА Новости глава Российского общества "Знание" Максим Древаль.
"Все, чем занимается последние 10 лет украинский режим, — провоцирует Россию. Однако, как показывает время, это не идет на пользу в первую очередь самой Украине. Зеленский и его команда, кажется, делают все для того, чтобы их страна перестала существовать, ушла в небытие", - сказал собеседник агентства.
Древаль добавил, что работа киевского режима не соответствует интересам украинцев.
"Огромное количество украинцев за подвиги во время Великой Отечественной войны были награждены орденами и медалями. Память об этих людях живет в наших сердцах, в сердцах жителей постсоветских республик и большинства украинцев, несмотря на продолжающиеся попытки киевского режима навязать своему обществу новых "героев", таких, как, например, Бандера и тех, кто разделяет его идеи", - заключил Древаль.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМаксим ДревальВладимир ЗеленскийРоссийское общество "Знание"
 
 
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