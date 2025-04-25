https://ria.ru/20250425/zelenskij-2013310306.html

Древаль заявил о многолетних провокациях со стороны Украины

Древаль заявил о многолетних провокациях со стороны Украины - РИА Новости, 25.04.2025

Древаль заявил о многолетних провокациях со стороны Украины

Владимир Зеленский и его команда делают все для того, чтобы Украина перестала существовать, заявил в интервью РИА Новости глава Российского общества "Знание"... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T04:09:00+03:00

2025-04-25T04:09:00+03:00

2025-04-25T04:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

максим древаль

владимир зеленский

российское общество "знание"

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский и его команда делают все для того, чтобы Украина перестала существовать, заявил в интервью РИА Новости глава Российского общества "Знание" Максим Древаль. "Все, чем занимается последние 10 лет украинский режим, — провоцирует Россию. Однако, как показывает время, это не идет на пользу в первую очередь самой Украине. Зеленский и его команда, кажется, делают все для того, чтобы их страна перестала существовать, ушла в небытие", - сказал собеседник агентства. Древаль добавил, что работа киевского режима не соответствует интересам украинцев. "Огромное количество украинцев за подвиги во время Великой Отечественной войны были награждены орденами и медалями. Память об этих людях живет в наших сердцах, в сердцах жителей постсоветских республик и большинства украинцев, несмотря на продолжающиеся попытки киевского режима навязать своему обществу новых "героев", таких, как, например, Бандера и тех, кто разделяет его идеи", - заключил Древаль.

https://ria.ru/20250425/zelenskiy-2013301533.html

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украина, россия, максим древаль, владимир зеленский, российское общество "знание"