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Захарова назвала вопрос о симпатии Трампа к России неуместным
Захарова назвала вопрос о симпатии Трампа к России неуместным - РИА Новости, 25.04.2025
Захарова назвала вопрос о симпатии Трампа к России неуместным
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала западному журналисту на неуместность его вопросов относительно того, что президент США Дональд Трамп... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:13:00+03:00
2025-04-25T15:13:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала западному журналисту на неуместность его вопросов относительно того, что президент США Дональд Трамп якобы занимает позицию России в вопросе украинского урегулирования. “Кто обвинил Дональда Трампа? Могли бы вы быть точнее? Не доверяйте слухам. Что вы хотите спросить? Как мы можем преодолеть украинский кризис? Это ваш вопрос? Нет? Очень жаль, это должен быть ваш вопрос", - сказала она, отвечая на вопрос западного журналиста о якобы позиции Трампа в пользу России.
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В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Мария Захарова
Захарова назвала вопрос о симпатии Трампа к России неуместным
Захарова назвала неуместным вопрос о симпатии Трампа к РФ в вопросе по Украине