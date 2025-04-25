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Захарова назвала вопрос о симпатии Трампа к России неуместным - РИА Новости, 25.04.2025
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15:13 25.04.2025 (обновлено: 15:35 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/zaharova-2013427512.html
Захарова назвала вопрос о симпатии Трампа к России неуместным
Захарова назвала вопрос о симпатии Трампа к России неуместным - РИА Новости, 25.04.2025
Захарова назвала вопрос о симпатии Трампа к России неуместным
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала западному журналисту на неуместность его вопросов относительно того, что президент США Дональд Трамп... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:13:00+03:00
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россия
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дональд трамп
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала западному журналисту на неуместность его вопросов относительно того, что президент США Дональд Трамп якобы занимает позицию России в вопросе украинского урегулирования. “Кто обвинил Дональда Трампа? Могли бы вы быть точнее? Не доверяйте слухам. Что вы хотите спросить? Как мы можем преодолеть украинский кризис? Это ваш вопрос? Нет? Очень жаль, это должен быть ваш вопрос", - сказала она, отвечая на вопрос западного журналиста о якобы позиции Трампа в пользу России.
https://ria.ru/20250425/tramp--2013393827.html
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в мире, россия, сша, дональд трамп, мария захарова
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Мария Захарова
Захарова назвала вопрос о симпатии Трампа к России неуместным

Захарова назвала неуместным вопрос о симпатии Трампа к РФ в вопросе по Украине

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала западному журналисту на неуместность его вопросов относительно того, что президент США Дональд Трамп якобы занимает позицию России в вопросе украинского урегулирования.
“Кто обвинил Дональда Трампа? Могли бы вы быть точнее? Не доверяйте слухам. Что вы хотите спросить? Как мы можем преодолеть украинский кризис? Это ваш вопрос? Нет? Очень жаль, это должен быть ваш вопрос", - сказала она, отвечая на вопрос западного журналиста о якобы позиции Трампа в пользу России.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Трамп обвинил Украину в развязывании конфликта с Россией
Вчера, 13:30
 
В миреРоссияСШАДональд ТрампМария Захарова
 
 
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