https://ria.ru/20250425/zaharova-2013427512.html

Захарова назвала вопрос о симпатии Трампа к России неуместным

Захарова назвала вопрос о симпатии Трампа к России неуместным - РИА Новости, 25.04.2025

Захарова назвала вопрос о симпатии Трампа к России неуместным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала западному журналисту на неуместность его вопросов относительно того, что президент США Дональд Трамп... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T15:13:00+03:00

2025-04-25T15:13:00+03:00

2025-04-25T15:35:00+03:00

в мире

россия

сша

дональд трамп

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148974/15/1489741502_0:190:2967:1859_1920x0_80_0_0_83c1365f980428625e068354b0c788ec.jpg

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала западному журналисту на неуместность его вопросов относительно того, что президент США Дональд Трамп якобы занимает позицию России в вопросе украинского урегулирования. “Кто обвинил Дональда Трампа? Могли бы вы быть точнее? Не доверяйте слухам. Что вы хотите спросить? Как мы можем преодолеть украинский кризис? Это ваш вопрос? Нет? Очень жаль, это должен быть ваш вопрос", - сказала она, отвечая на вопрос западного журналиста о якобы позиции Трампа в пользу России.

https://ria.ru/20250425/tramp--2013393827.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, дональд трамп, мария захарова