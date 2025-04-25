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Захарова возложила цветы к мемориалу встречи союзников на Эльбе в Москве - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:16 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/zaharova-2013407194.html
Захарова возложила цветы к мемориалу встречи союзников на Эльбе в Москве
Захарова возложила цветы к мемориалу встречи союзников на Эльбе в Москве - РИА Новости, 25.04.2025
Захарова возложила цветы к мемориалу встречи союзников на Эльбе в Москве
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возложила цветы к мемориальной плите "Дух Эльбы" в московском парке Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T14:16:00+03:00
2025-04-25T14:16:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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германия
вашингтон (штат)
мария захарова
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возложила цветы к мемориальной плите "Дух Эльбы" в московском парке Победы, передает корреспондент РИА Новости. Торжественная церемония прошла в парке Победы на Поклонной горе в сопровождении военного оркестра. В ней приняли участие представители МИД России, а также представители общественных организаций. Позднее Захарова высадила куст сирени возле мемориальной таблички. Советские и американские войска, завершавшие разгром нацистской Германии, встретились на берегах реки Эльба 80 лет назад, 25 апреля 1945 года. Мемориальная плита "Дух Эльбы" была открыта в 1995 году в парке Победы на Поклонной горе. Такая же плита установлена на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне.
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городское хозяйство москвы, россия, германия, вашингтон (штат), мария захарова, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Городское хозяйство Москвы, Россия, Германия, Вашингтон (штат), Мария Захарова, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Захарова возложила цветы к мемориалу встречи союзников на Эльбе в Москве

Захарова возложила цветы к мемориальной плите "Дух Эльбы" в парке Победы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возложила цветы к мемориальной плите "Дух Эльбы" в московском парке Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония прошла в парке Победы на Поклонной горе в сопровождении военного оркестра. В ней приняли участие представители МИД России, а также представители общественных организаций.
Позднее Захарова высадила куст сирени возле мемориальной таблички.
Советские и американские войска, завершавшие разгром нацистской Германии, встретились на берегах реки Эльба 80 лет назад, 25 апреля 1945 года.
Мемориальная плита "Дух Эльбы" была открыта в 1995 году в парке Победы на Поклонной горе. Такая же плита установлена на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеГородское хозяйство МосквыРоссияГерманияВашингтон (штат)Мария Захарова80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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