https://ria.ru/20250425/zaharova-2013407194.html

Захарова возложила цветы к мемориалу встречи союзников на Эльбе в Москве

Захарова возложила цветы к мемориалу встречи союзников на Эльбе в Москве - РИА Новости, 25.04.2025

Захарова возложила цветы к мемориалу встречи союзников на Эльбе в Москве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возложила цветы к мемориальной плите "Дух Эльбы" в московском парке Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T14:16:00+03:00

2025-04-25T14:16:00+03:00

2025-04-25T14:16:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

городское хозяйство москвы

россия

германия

вашингтон (штат)

мария захарова

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возложила цветы к мемориальной плите "Дух Эльбы" в московском парке Победы, передает корреспондент РИА Новости. Торжественная церемония прошла в парке Победы на Поклонной горе в сопровождении военного оркестра. В ней приняли участие представители МИД России, а также представители общественных организаций. Позднее Захарова высадила куст сирени возле мемориальной таблички. Советские и американские войска, завершавшие разгром нацистской Германии, встретились на берегах реки Эльба 80 лет назад, 25 апреля 1945 года. Мемориальная плита "Дух Эльбы" была открыта в 1995 году в парке Победы на Поклонной горе. Такая же плита установлена на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне.

https://ria.ru/20250421/mid-2012628719.html

россия

германия

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городское хозяйство москвы, россия, германия, вашингтон (штат), мария захарова, 80-летие победы в великой отечественной войне