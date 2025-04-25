https://ria.ru/20250425/wildberries-2013326664.html

В Wildberries выявили мошенническую схему с вредоносными вложениями

В Wildberries выявили мошенническую схему с вредоносными вложениями - РИА Новости, 25.04.2025

В Wildberries выявили мошенническую схему с вредоносными вложениями

Специалисты Wildberries и Russ раскрыли новую схему обмана, когда мошенники пытались при помощи вредоносной программы взломать аккаунты клиентов маркетплейса. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T09:22:00+03:00

2025-04-25T09:22:00+03:00

2025-04-25T11:02:00+03:00

технологии

wildberries

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Специалисты Wildberries и Russ раскрыли новую схему обмана, когда мошенники пытались при помощи вредоносной программы взломать аккаунты клиентов маркетплейса. "Команда безопасности Wildberries и Russ выявила многоуровневую мошенническую схему с рассылкой вредоносных вложений. Главная цель злоумышленников — установить на смартфон клиента программу, которая позволяет получить удаленный доступ к устройству", — рассказали в компании. Там пояснили, что злоумышленники рассылали пользователям через мессенджеры файлы, замаскированные под архив с фотографиями. Подпись типа "Посмотри, это ты на фото?" должна была побудить жертв скачать архив, под которым скрывался вредоносный софт. После его установки мошенники получали контроль над телефоном пользователя, попадали в его аккаунт на Wildberries и делали покупки от его имени.В Wildberries и Russ отметили, что в первом квартале этого года число таких атак значительно возросло, но благодаря системе защиты маркетплейса ущерб удалось свести к нулю, а 99,9 процентов покупок, совершенных мошенниками, были деактивированы. Кроме того, компания пресекла попытки украсть 15 миллионов рублей.Потенциальными жертвами мошенников могли бы стать около двух тысяч пользователей, рассказали РИА Новости представители маркетплейса. Но в результате успешных действий антифрод-системы мошенники снизили активность. Сейчас число атак сократилось вдвое, добавили в Wildberries и Russ.В компании отметили, что для защиты пользователей применяют инструменты искусственного интеллекта, которые позволяют блокировать подозрительную активность, а со сложными случаями вручную разбираются эксперты.

https://ria.ru/20250404/vtb-2009255185.html

https://ria.ru/20241021/wildberries-1979117404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, wildberries