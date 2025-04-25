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В Wildberries выявили мошенническую схему с вредоносными вложениями - РИА Новости, 25.04.2025
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09:22 25.04.2025 (обновлено: 11:02 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/wildberries-2013326664.html
В Wildberries выявили мошенническую схему с вредоносными вложениями
В Wildberries выявили мошенническую схему с вредоносными вложениями - РИА Новости, 25.04.2025
В Wildberries выявили мошенническую схему с вредоносными вложениями
Специалисты Wildberries и Russ раскрыли новую схему обмана, когда мошенники пытались при помощи вредоносной программы взломать аккаунты клиентов маркетплейса. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T09:22:00+03:00
2025-04-25T11:02:00+03:00
технологии
wildberries
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Специалисты Wildberries и Russ раскрыли новую схему обмана, когда мошенники пытались при помощи вредоносной программы взломать аккаунты клиентов маркетплейса. "Команда безопасности Wildberries и Russ выявила многоуровневую мошенническую схему с рассылкой вредоносных вложений. Главная цель злоумышленников — установить на смартфон клиента программу, которая позволяет получить удаленный доступ к устройству", — рассказали в компании. Там пояснили, что злоумышленники рассылали пользователям через мессенджеры файлы, замаскированные под архив с фотографиями. Подпись типа "Посмотри, это ты на фото?" должна была побудить жертв скачать архив, под которым скрывался вредоносный софт. После его установки мошенники получали контроль над телефоном пользователя, попадали в его аккаунт на Wildberries и делали покупки от его имени.В Wildberries и Russ отметили, что в первом квартале этого года число таких атак значительно возросло, но благодаря системе защиты маркетплейса ущерб удалось свести к нулю, а 99,9 процентов покупок, совершенных мошенниками, были деактивированы. Кроме того, компания пресекла попытки украсть 15 миллионов рублей.Потенциальными жертвами мошенников могли бы стать около двух тысяч пользователей, рассказали РИА Новости представители маркетплейса. Но в результате успешных действий антифрод-системы мошенники снизили активность. Сейчас число атак сократилось вдвое, добавили в Wildberries и Russ.В компании отметили, что для защиты пользователей применяют инструменты искусственного интеллекта, которые позволяют блокировать подозрительную активность, а со сложными случаями вручную разбираются эксперты.
https://ria.ru/20250404/vtb-2009255185.html
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технологии, wildberries
Технологии, Wildberries
В Wildberries выявили мошенническую схему с вредоносными вложениями

Аферисты пытались получить доступ к аккаунтам Wildberries с помощью вложений

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПункт выдачи заказов Wildberries
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пункт выдачи заказов Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Специалисты Wildberries и Russ раскрыли новую схему обмана, когда мошенники пытались при помощи вредоносной программы взломать аккаунты клиентов маркетплейса.
"Команда безопасности Wildberries и Russ выявила многоуровневую мошенническую схему с рассылкой вредоносных вложений. Главная цель злоумышленников — установить на смартфон клиента программу, которая позволяет получить удаленный доступ к устройству", — рассказали в компании.
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Там пояснили, что злоумышленники рассылали пользователям через мессенджеры файлы, замаскированные под архив с фотографиями. Подпись типа "Посмотри, это ты на фото?" должна была побудить жертв скачать архив, под которым скрывался вредоносный софт. После его установки мошенники получали контроль над телефоном пользователя, попадали в его аккаунт на Wildberries и делали покупки от его имени.
В Wildberries и Russ отметили, что в первом квартале этого года число таких атак значительно возросло, но благодаря системе защиты маркетплейса ущерб удалось свести к нулю, а 99,9 процентов покупок, совершенных мошенниками, были деактивированы. Кроме того, компания пресекла попытки украсть 15 миллионов рублей.
Потенциальными жертвами мошенников могли бы стать около двух тысяч пользователей, рассказали РИА Новости представители маркетплейса. Но в результате успешных действий антифрод-системы мошенники снизили активность. Сейчас число атак сократилось вдвое, добавили в Wildberries и Russ.
В компании отметили, что для защиты пользователей применяют инструменты искусственного интеллекта, которые позволяют блокировать подозрительную активность, а со сложными случаями вручную разбираются эксперты.
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