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При взрыве машины в Подмосковье погиб генерал-лейтенант Москалик
При взрыве машины в Подмосковье погиб генерал-лейтенант Москалик - РИА Новости, 25.04.2025
При взрыве машины в Подмосковье погиб генерал-лейтенант Москалик
При взрыве в подмосковной Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщила... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T12:57:00+03:00
2025-04-25T12:57:00+03:00
2025-04-25T18:16:00+03:00
россия
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светлана петренко
генштаб вс россии
ярослав москалик
убийство генерала москалика
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. При взрыве в подмосковной Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко."По предварительной информации, в результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Ярослав Москалик", — сказала она.Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в Балашихе в районе дома № 2 на бульваре Нестерова. По имеющимся данным, там сработало самодельное взрывное устройство, добавила Петренко.Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. На месте происшествия работает группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты и оперативники.
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Момент взрыва автомобиля в Балашихе
Момент взрыва автомобиля в Балашихе.
2025-04-25T12:57
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РИА Новости
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россия, происшествия, балашиха, светлана петренко, генштаб вс россии, ярослав москалик, убийство генерала москалика
Россия, Происшествия, Балашиха, Светлана Петренко, Генштаб ВС России, Ярослав Москалик, Убийство генерала Москалика
При взрыве машины в Подмосковье погиб генерал-лейтенант Москалик
СК РФ: при взрыве машины в Балашихе погиб генерал-лейтенант Москалик