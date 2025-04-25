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При взрыве машины в Подмосковье погиб генерал-лейтенант Москалик

При взрыве машины в Подмосковье погиб генерал-лейтенант Москалик - РИА Новости, 25.04.2025

При взрыве машины в Подмосковье погиб генерал-лейтенант Москалик

При взрыве в подмосковной Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщила... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T12:57:00+03:00

2025-04-25T12:57:00+03:00

2025-04-25T18:16:00+03:00

россия

происшествия

балашиха

светлана петренко

генштаб вс россии

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убийство генерала москалика

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. При взрыве в подмосковной Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко."По предварительной информации, в результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Ярослав Москалик", — сказала она.Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в Балашихе в районе дома № 2 на бульваре Нестерова. По имеющимся данным, там сработало самодельное взрывное устройство, добавила Петренко.Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. На месте происшествия работает группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты и оперативники.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, происшествия, балашиха, светлана петренко, генштаб вс россии, ярослав москалик, убийство генерала москалика