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При взрыве машины в Подмосковье погиб генерал-лейтенант Москалик - РИА Новости, 25.04.2025
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12:57 25.04.2025 (обновлено: 18:16 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/vzyrv-2013384378.html
При взрыве машины в Подмосковье погиб генерал-лейтенант Москалик
При взрыве машины в Подмосковье погиб генерал-лейтенант Москалик - РИА Новости, 25.04.2025
При взрыве машины в Подмосковье погиб генерал-лейтенант Москалик
При взрыве в подмосковной Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщила... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T12:57:00+03:00
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россия
происшествия
балашиха
светлана петренко
генштаб вс россии
ярослав москалик
убийство генерала москалика
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. При взрыве в подмосковной Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко."По предварительной информации, в результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Ярослав Москалик", — сказала она.Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в Балашихе в районе дома № 2 на бульваре Нестерова. По имеющимся данным, там сработало самодельное взрывное устройство, добавила Петренко.Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. На месте происшествия работает группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты и оперативники.
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Момент взрыва автомобиля в Балашихе
Момент взрыва автомобиля в Балашихе.
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россия, происшествия, балашиха, светлана петренко, генштаб вс россии, ярослав москалик, убийство генерала москалика
Россия, Происшествия, Балашиха, Светлана Петренко, Генштаб ВС России, Ярослав Москалик, Убийство генерала Москалика
При взрыве машины в Подмосковье погиб генерал-лейтенант Москалик

СК РФ: при взрыве машины в Балашихе погиб генерал-лейтенант Москалик

© Минобороны РоссииЯрослав Москалик
Ярослав Москалик - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Минобороны России
Ярослав Москалик. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. При взрыве в подмосковной Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
"По предварительной информации, в результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Ярослав Москалик", — сказала она.
Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в Балашихе в районе дома № 2 на бульваре Нестерова. По имеющимся данным, там сработало самодельное взрывное устройство, добавила Петренко.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.
На месте происшествия работает группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты и оперативники.
© Фото : соцсетиСгоревший автомобиль в Балашихе
Сгоревший автомобиль в Балашихе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : соцсети
Сгоревший автомобиль в Балашихе
 
РоссияПроисшествияБалашихаСветлана ПетренкоГенштаб ВС РоссииЯрослав МоскаликУбийство генерала Москалика
 
 
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