https://ria.ru/20250425/vzyatka-2013412432.html
Экс-главу свердловского Росимущества арестовали по делу о взятке
Экс-главу свердловского Росимущества арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 25.04.2025
Экс-главу свердловского Росимущества арестовали по делу о взятке
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 20 июня бывшего главу свердловского управления Росимущества по делу о получении взятки, сообщает объединенная... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T14:33:00+03:00
2025-04-25T14:33:00+03:00
2025-04-25T14:33:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 20 июня бывшего главу свердловского управления Росимущества по делу о получении взятки, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. "Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Сергея Зубенко, бывшего главы свердловского управления Росимущества… Мера пресечения избрана по 20 июня", - говорится в сообщении. Уточняется, что органами предварительного расследования он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).
https://ria.ru/20250424/saratov-2013242872.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_767a60e42f05eb69693d78fa6faaccfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, россия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Экс-главу свердловского Росимущества арестовали по делу о взятке
Суд арестовал экс-главу свердловского управления Росимущества по делу о взятке