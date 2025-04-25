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Экс-главу свердловского Росимущества арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 25.04.2025
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14:33 25.04.2025
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Экс-главу свердловского Росимущества арестовали по делу о взятке
Экс-главу свердловского Росимущества арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 25.04.2025
Экс-главу свердловского Росимущества арестовали по делу о взятке
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 20 июня бывшего главу свердловского управления Росимущества по делу о получении взятки, сообщает объединенная... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T14:33:00+03:00
2025-04-25T14:33:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 20 июня бывшего главу свердловского управления Росимущества по делу о получении взятки, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. "Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Сергея Зубенко, бывшего главы свердловского управления Росимущества… Мера пресечения избрана по 20 июня", - говорится в сообщении. Уточняется, что органами предварительного расследования он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).
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происшествия, екатеринбург, россия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Экс-главу свердловского Росимущества арестовали по делу о взятке

Суд арестовал экс-главу свердловского управления Росимущества по делу о взятке

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 20 июня бывшего главу свердловского управления Росимущества по делу о получении взятки, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
"Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Сергея Зубенко, бывшего главы свердловского управления Росимущества… Мера пресечения избрана по 20 июня", - говорится в сообщении.
Уточняется, что органами предварительного расследования он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).
Уголовное дело. Архив - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В Саратове экс-сотрудника полиции будут судить за взятку
24 апреля, 17:00
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
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