https://ria.ru/20250425/vzryvy-2013415602.html

Жители начали возвращаться после прекращения взрывов под Киржачом

Жители начали возвращаться после прекращения взрывов под Киржачом - РИА Новости, 25.04.2025

Жители начали возвращаться после прекращения взрывов под Киржачом

Жители трех населенных пунктов и одного садового товарищества начали возвращаться в свои дома после прекращения взрывов боеприпасов на армейском арсенале в... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T12:41:00+03:00

2025-04-25T12:41:00+03:00

2025-04-25T14:45:00+03:00

киржачский район

владимирская область

киржач

министерство обороны рф (минобороны рф)

общество

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Жители трех населенных пунктов и одного садового товарищества начали возвращаться в свои дома после прекращения взрывов боеприпасов на армейском арсенале в Киржачском районе Владимирской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Начали возвращаться в свои дома жители деревень Грибаново, Храпки, поселка Першино и СНТ "Звездный", - сказал собеседник агентства. По его словам, до происшествия на военном арсенале в этих населенных пунктах проживали 1,7 тысячи человек, в том числе почти 400 детей. "Находящихся людей в ранее развернутых пунктах временного размещения нет", - отметил собеседник агентства. Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация. Губернатор Александр Авдеев сообщил о четырех пострадавших в результате возгорания боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе. Трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение. Оперативный штаб решил эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков. Утром в четверг Авдеев сообщил, что детонация на складах в Киржачском районе постепенно завершается, требуются обследования и оценка последствий. В пятницу в экстренных службах РИА Новости сообщили о прекращении детонации, а также о том, что очагов открытого огня не наблюдается.

https://ria.ru/20250422/vzryv-2012801791.html

киржачский район

владимирская область

киржач

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киржачский район, владимирская область, киржач, министерство обороны рф (минобороны рф), общество