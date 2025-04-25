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Жители начали возвращаться после прекращения взрывов под Киржачом - РИА Новости, 25.04.2025
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12:41 25.04.2025 (обновлено: 14:45 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/vzryvy-2013415602.html
Жители начали возвращаться после прекращения взрывов под Киржачом
Жители начали возвращаться после прекращения взрывов под Киржачом - РИА Новости, 25.04.2025
Жители начали возвращаться после прекращения взрывов под Киржачом
Жители трех населенных пунктов и одного садового товарищества начали возвращаться в свои дома после прекращения взрывов боеприпасов на армейском арсенале в... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T12:41:00+03:00
2025-04-25T14:45:00+03:00
киржачский район
владимирская область
киржач
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Жители трех населенных пунктов и одного садового товарищества начали возвращаться в свои дома после прекращения взрывов боеприпасов на армейском арсенале в Киржачском районе Владимирской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Начали возвращаться в свои дома жители деревень Грибаново, Храпки, поселка Першино и СНТ "Звездный", - сказал собеседник агентства. По его словам, до происшествия на военном арсенале в этих населенных пунктах проживали 1,7 тысячи человек, в том числе почти 400 детей. "Находящихся людей в ранее развернутых пунктах временного размещения нет", - отметил собеседник агентства. Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация. Губернатор Александр Авдеев сообщил о четырех пострадавших в результате возгорания боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе. Трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение. Оперативный штаб решил эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков. Утром в четверг Авдеев сообщил, что детонация на складах в Киржачском районе постепенно завершается, требуются обследования и оценка последствий. В пятницу в экстренных службах РИА Новости сообщили о прекращении детонации, а также о том, что очагов открытого огня не наблюдается.
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киржачский район
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киржачский район, владимирская область, киржач, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
Киржачский район, Владимирская область, Киржач, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Общество
Жители начали возвращаться после прекращения взрывов под Киржачом

Жители начали возвращаться после прекращения взрывов на арсенале под Киржачом

© Фото : Виктор СандросДым в Киржачском районе
Дым в Киржачском районе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : Виктор Сандрос
Дым в Киржачском районе
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Жители трех населенных пунктов и одного садового товарищества начали возвращаться в свои дома после прекращения взрывов боеприпасов на армейском арсенале в Киржачском районе Владимирской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Начали возвращаться в свои дома жители деревень Грибаново, Храпки, поселка Першино и СНТ "Звездный", - сказал собеседник агентства.
© Фото : Виктор СандросДым в Киржачском районе
Дым в Киржачском районе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : Виктор Сандрос
Дым в Киржачском районе
По его словам, до происшествия на военном арсенале в этих населенных пунктах проживали 1,7 тысячи человек, в том числе почти 400 детей.
"Находящихся людей в ранее развернутых пунктах временного размещения нет", - отметил собеседник агентства.
Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация.
Губернатор Александр Авдеев сообщил о четырех пострадавших в результате возгорания боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе. Трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение. Оперативный штаб решил эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков.
Утром в четверг Авдеев сообщил, что детонация на складах в Киржачском районе постепенно завершается, требуются обследования и оценка последствий. В пятницу в экстренных службах РИА Новости сообщили о прекращении детонации, а также о том, что очагов открытого огня не наблюдается.
Дым в Киржачском районе - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Во Владимирской области открыли горячую линию после взрыва
22 апреля, 17:44
 
Киржачский районВладимирская областьКиржачМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
 
 
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