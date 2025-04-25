https://ria.ru/20250425/vzryv-2013369454.html

СК завел дело после взрыва машины в Балашихе

СК завел дело после взрыва машины в Балашихе - РИА Новости, 25.04.2025

СК завел дело после взрыва машины в Балашихе

Уголовное дело возбуждено в связи со взрывом автомобиля в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T12:03:00+03:00

2025-04-25T12:03:00+03:00

2025-04-25T14:37:00+03:00

балашиха

россия

следственный комитет россии (ск рф)

общество

нестеров

ярослав москалик

убийство генерала москалика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013373891_523:162:1439:677_1920x0_80_0_0_012b6da444df2ca481b00403c9e8e652.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи со взрывом автомобиля в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России. Ранее представитель экстренных служб сообщал РИА Новости о взрыве легкового автомобиля во дворе жилого дома на бульваре Нестерова в Балашихе, в результате, по его словам, предварительно, был один пострадавший. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа для установления причин взрыва и личности пострадавшего. Пожар на месте полностью потушен. Как позднее уточнил собеседник агентства, по предварительным данным, погиб один человек."В связи со взрывом автомобиля в городе Балашихе Московской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250425/sledovateli--2013369755.html

балашиха

россия

нестеров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Горящий автомобиль во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе Горящий автомобиль во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе 2025-04-25T12:03 true PT0M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

балашиха, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество, нестеров, ярослав москалик, убийство генерала москалика