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СК завел дело после взрыва машины в Балашихе - РИА Новости, 25.04.2025
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12:03 25.04.2025 (обновлено: 14:37 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/vzryv-2013369454.html
СК завел дело после взрыва машины в Балашихе
СК завел дело после взрыва машины в Балашихе - РИА Новости, 25.04.2025
СК завел дело после взрыва машины в Балашихе
Уголовное дело возбуждено в связи со взрывом автомобиля в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России. РИА Новости, 25.04.2025
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балашиха
россия
следственный комитет россии (ск рф)
общество
нестеров
ярослав москалик
убийство генерала москалика
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи со взрывом автомобиля в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России. Ранее представитель экстренных служб сообщал РИА Новости о взрыве легкового автомобиля во дворе жилого дома на бульваре Нестерова в Балашихе, в результате, по его словам, предварительно, был один пострадавший. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа для установления причин взрыва и личности пострадавшего. Пожар на месте полностью потушен. Как позднее уточнил собеседник агентства, по предварительным данным, погиб один человек."В связи со взрывом автомобиля в городе Балашихе Московской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
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Горящий автомобиль во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе
Горящий автомобиль во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе
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балашиха, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество, нестеров, ярослав москалик, убийство генерала москалика
Балашиха, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество, Нестеров, Ярослав Москалик, Убийство генерала Москалика
СК завел дело после взрыва машины в Балашихе

СК РФ завел дело после взрыва машины во дворе в Балашихе

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи со взрывом автомобиля в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.
Ранее представитель экстренных служб сообщал РИА Новости о взрыве легкового автомобиля во дворе жилого дома на бульваре Нестерова в Балашихе, в результате, по его словам, предварительно, был один пострадавший. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа для установления причин взрыва и личности пострадавшего. Пожар на месте полностью потушен. Как позднее уточнил собеседник агентства, по предварительным данным, погиб один человек.
"В связи со взрывом автомобиля в городе Балашихе Московской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Горящий автомобиль во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Следователи выехали на место взрыва в Балашихе
Вчера, 12:05
 
БалашихаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ОбществоНестеровЯрослав МоскаликУбийство генерала Москалика
 
 
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