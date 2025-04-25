https://ria.ru/20250425/vystavka-2013503284.html

Союз художников открыл выставку к 80-летию Победы в Новой Третьяковке

Союз художников открыл выставку к 80-летию Победы в Новой Третьяковке - РИА Новости, 25.04.2025

Союз художников открыл выставку к 80-летию Победы в Новой Третьяковке

Союз художников России (СХР) вместе с Белорусским союзом художников в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне открыли международную... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T19:52:00+03:00

2025-04-25T19:52:00+03:00

2025-04-25T20:00:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

москва

липецк

андрей ковальчук

александр дейнека

зураб церетели

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Союз художников России (СХР) вместе с Белорусским союзом художников в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне открыли международную художественную выставку "Победа. Защитникам Отечества посвящается" в Новой Третьяковке в Москве, передает корреспондент РИА Новости. В выставочном зале Новой Третьяковки представлено около 900 произведений. В составе экспозиции уникальные артефакты времен Отечественной войны: фронтовые этюды и рисунки, сделанные на передовой, в освобожденных городах и селах, есть раздел с декорациями к сценам из театра и кино. "Сегодня мы открываем первую выставку в череде выставочных проектов Союза художников России, посвященных 80-летию Победы", - рассказал секретарь СХР, народный художник РФ Алексей Суховецкий. Суховецкий отметил, что выставочный проект "Победа. Защитникам Отечества посвящается" будет представлен на нескольких площадках в Москве, Минске и Липецке. "Цикл выставок, который подготовил к этой замечательной дате Союз художников России, включает в себя эту выставку, которую мы с вами сегодня открываем в Западном крыле Новой Третьяковки, потом другая масштабная выставка будет открываться 6 мая в городе Липецке на пяти площадках, а также предметы этой выставки представлены в новом, недавно открытом и отремонтированном зале Союза художников России в Москве на Осташковской улице", - добавил он. Отмечается, что на выставке представлены и 20 работ от Союза художников Белоруссии. Они передали в Москву произведения в стиле станковой графики. "Наша выставка называется международной, потому что в ней участвуют наши друзья и коллеги из Белоруссии. Это раздел графики", - пояснил председатель Союза художников России, народный художник РФ Андрей Ковальчук. Ковальчук подчеркнул, что в экспозиции представлены также работы художников из ДНР, ЛНР и Крыма. Среди произведений, привезенных с территорий исторической Новороссии, - портреты ополченцев и бойцов, выполненные народным художником ЛНР Сергеем Кондрашовым и молодым автором Артемом Фесенко, а также пейзажи мариупольского художника Александра Шпака. "У нас (на выставке - ред.) присутствуют художники, которые живут в наших новых регионах. В Крыму, Луганске, Донецке, Мариуполе. И здесь эти работы также будут заметны", - добавил Ковальчук. Среди авторов, представленных на выставке "Победа. Защитникам Отечества посвящается", - выдающиеся белорусские мастера Георгий Поплавский и Василий Шарангович. Их работы экспонируются в одном ряду с легендарными произведениями Александра Дейнеки, Аркадия Пластова, Зураба Церетели, Бориса Неменского, Юрия Непринцева, Сергея Ткачёва, Льва Кербеля, Владимира Цигаля и других мастеров. Выставка продлится с 25 апреля по 25 мая.

https://ria.ru/20250424/vystavka--2013208204.html

https://ria.ru/20250224/muzey-2001365542.html

https://ria.ru/20250424/moskva-2013207581.html

россия

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липецк

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россия, москва, липецк, андрей ковальчук, александр дейнека, зураб церетели, 80-летие победы в великой отечественной войне