Рейтинг@Mail.ru
Союз художников открыл выставку к 80-летию Победы в Новой Третьяковке - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:52 25.04.2025 (обновлено: 20:00 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/vystavka-2013503284.html
Союз художников открыл выставку к 80-летию Победы в Новой Третьяковке
Союз художников открыл выставку к 80-летию Победы в Новой Третьяковке - РИА Новости, 25.04.2025
Союз художников открыл выставку к 80-летию Победы в Новой Третьяковке
Союз художников России (СХР) вместе с Белорусским союзом художников в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне открыли международную... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T19:52:00+03:00
2025-04-25T20:00:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
липецк
андрей ковальчук
александр дейнека
зураб церетели
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013504116_0:0:888:500_1920x0_80_0_0_c74b93880590d01a2ec7a204f38f2a69.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Союз художников России (СХР) вместе с Белорусским союзом художников в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне открыли международную художественную выставку "Победа. Защитникам Отечества посвящается" в Новой Третьяковке в Москве, передает корреспондент РИА Новости. В выставочном зале Новой Третьяковки представлено около 900 произведений. В составе экспозиции уникальные артефакты времен Отечественной войны: фронтовые этюды и рисунки, сделанные на передовой, в освобожденных городах и селах, есть раздел с декорациями к сценам из театра и кино. "Сегодня мы открываем первую выставку в череде выставочных проектов Союза художников России, посвященных 80-летию Победы", - рассказал секретарь СХР, народный художник РФ Алексей Суховецкий. Суховецкий отметил, что выставочный проект "Победа. Защитникам Отечества посвящается" будет представлен на нескольких площадках в Москве, Минске и Липецке. "Цикл выставок, который подготовил к этой замечательной дате Союз художников России, включает в себя эту выставку, которую мы с вами сегодня открываем в Западном крыле Новой Третьяковки, потом другая масштабная выставка будет открываться 6 мая в городе Липецке на пяти площадках, а также предметы этой выставки представлены в новом, недавно открытом и отремонтированном зале Союза художников России в Москве на Осташковской улице", - добавил он. Отмечается, что на выставке представлены и 20 работ от Союза художников Белоруссии. Они передали в Москву произведения в стиле станковой графики. "Наша выставка называется международной, потому что в ней участвуют наши друзья и коллеги из Белоруссии. Это раздел графики", - пояснил председатель Союза художников России, народный художник РФ Андрей Ковальчук. Ковальчук подчеркнул, что в экспозиции представлены также работы художников из ДНР, ЛНР и Крыма. Среди произведений, привезенных с территорий исторической Новороссии, - портреты ополченцев и бойцов, выполненные народным художником ЛНР Сергеем Кондрашовым и молодым автором Артемом Фесенко, а также пейзажи мариупольского художника Александра Шпака. "У нас (на выставке - ред.) присутствуют художники, которые живут в наших новых регионах. В Крыму, Луганске, Донецке, Мариуполе. И здесь эти работы также будут заметны", - добавил Ковальчук. Среди авторов, представленных на выставке "Победа. Защитникам Отечества посвящается", - выдающиеся белорусские мастера Георгий Поплавский и Василий Шарангович. Их работы экспонируются в одном ряду с легендарными произведениями Александра Дейнеки, Аркадия Пластова, Зураба Церетели, Бориса Неменского, Юрия Непринцева, Сергея Ткачёва, Льва Кербеля, Владимира Цигаля и других мастеров. Выставка продлится с 25 апреля по 25 мая.
https://ria.ru/20250424/vystavka--2013208204.html
https://ria.ru/20250224/muzey-2001365542.html
https://ria.ru/20250424/moskva-2013207581.html
россия
москва
липецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013504116_0:0:878:658_1920x0_80_0_0_3a5ade8a40755aab38b4c689f0928363.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, липецк, андрей ковальчук, александр дейнека, зураб церетели, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, Липецк, Андрей Ковальчук, Александр Дейнека, Зураб Церетели, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Союз художников открыл выставку к 80-летию Победы в Новой Третьяковке

В Новой Третьяковке открыли выставку "Победа. Защитникам Отечества посвящается"

© Союз художников КБРВыставка "Победа. Защитникам Отечества посвящается" в Новой Третьяковке в Москве
Выставка Победа. Защитникам Отечества посвящается в Новой Третьяковке в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Союз художников КБР
Выставка "Победа. Защитникам Отечества посвящается" в Новой Третьяковке в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Союз художников России (СХР) вместе с Белорусским союзом художников в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне открыли международную художественную выставку "Победа. Защитникам Отечества посвящается" в Новой Третьяковке в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
В выставочном зале Новой Третьяковки представлено около 900 произведений. В составе экспозиции уникальные артефакты времен Отечественной войны: фронтовые этюды и рисунки, сделанные на передовой, в освобожденных городах и селах, есть раздел с декорациями к сценам из театра и кино.
Камынина Е.В. Цветущий сад. 2024 - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В Москве открылась выставка "Грековцы. Под знаменем Победы"
24 апреля, 15:18
"Сегодня мы открываем первую выставку в череде выставочных проектов Союза художников России, посвященных 80-летию Победы", - рассказал секретарь СХР, народный художник РФ Алексей Суховецкий.
Суховецкий отметил, что выставочный проект "Победа. Защитникам Отечества посвящается" будет представлен на нескольких площадках в Москве, Минске и Липецке.
"Цикл выставок, который подготовил к этой замечательной дате Союз художников России, включает в себя эту выставку, которую мы с вами сегодня открываем в Западном крыле Новой Третьяковки, потом другая масштабная выставка будет открываться 6 мая в городе Липецке на пяти площадках, а также предметы этой выставки представлены в новом, недавно открытом и отремонтированном зале Союза художников России в Москве на Осташковской улице", - добавил он.
Отмечается, что на выставке представлены и 20 работ от Союза художников Белоруссии. Они передали в Москву произведения в стиле станковой графики.
Музей Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
В Москве представят выставку к 80-летию Победы
24 февраля, 21:31
"Наша выставка называется международной, потому что в ней участвуют наши друзья и коллеги из Белоруссии. Это раздел графики", - пояснил председатель Союза художников России, народный художник РФ Андрей Ковальчук.
Ковальчук подчеркнул, что в экспозиции представлены также работы художников из ДНР, ЛНР и Крыма. Среди произведений, привезенных с территорий исторической Новороссии, - портреты ополченцев и бойцов, выполненные народным художником ЛНР Сергеем Кондрашовым и молодым автором Артемом Фесенко, а также пейзажи мариупольского художника Александра Шпака.
"У нас (на выставке - ред.) присутствуют художники, которые живут в наших новых регионах. В Крыму, Луганске, Донецке, Мариуполе. И здесь эти работы также будут заметны", - добавил Ковальчук.
Среди авторов, представленных на выставке "Победа. Защитникам Отечества посвящается", - выдающиеся белорусские мастера Георгий Поплавский и Василий Шарангович. Их работы экспонируются в одном ряду с легендарными произведениями Александра Дейнеки, Аркадия Пластова, Зураба Церетели, Бориса Неменского, Юрия Непринцева, Сергея Ткачёва, Льва Кербеля, Владимира Цигаля и других мастеров.
Выставка продлится с 25 апреля по 25 мая.
Оружейная палата Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В Оружейной палате откроется выставка в честь 80-летия Победы
24 апреля, 15:13
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияМоскваЛипецкАндрей КовальчукАлександр ДейнекаЗураб Церетели80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала