Союз художников открыл выставку к 80-летию Победы в Новой Третьяковке
В Новой Третьяковке открыли выставку "Победа. Защитникам Отечества посвящается"
© Союз художников КБРВыставка "Победа. Защитникам Отечества посвящается" в Новой Третьяковке в Москве
© Союз художников КБР
Выставка "Победа. Защитникам Отечества посвящается" в Новой Третьяковке в Москве
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Союз художников России (СХР) вместе с Белорусским союзом художников в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне открыли международную художественную выставку "Победа. Защитникам Отечества посвящается" в Новой Третьяковке в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
В выставочном зале Новой Третьяковки представлено около 900 произведений. В составе экспозиции уникальные артефакты времен Отечественной войны: фронтовые этюды и рисунки, сделанные на передовой, в освобожденных городах и селах, есть раздел с декорациями к сценам из театра и кино.
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"Сегодня мы открываем первую выставку в череде выставочных проектов Союза художников России, посвященных 80-летию Победы", - рассказал секретарь СХР, народный художник РФ Алексей Суховецкий.
"Цикл выставок, который подготовил к этой замечательной дате Союз художников России, включает в себя эту выставку, которую мы с вами сегодня открываем в Западном крыле Новой Третьяковки, потом другая масштабная выставка будет открываться 6 мая в городе Липецке на пяти площадках, а также предметы этой выставки представлены в новом, недавно открытом и отремонтированном зале Союза художников России в Москве на Осташковской улице", - добавил он.
Отмечается, что на выставке представлены и 20 работ от Союза художников Белоруссии. Они передали в Москву произведения в стиле станковой графики.
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"Наша выставка называется международной, потому что в ней участвуют наши друзья и коллеги из Белоруссии. Это раздел графики", - пояснил председатель Союза художников России, народный художник РФ Андрей Ковальчук.
Ковальчук подчеркнул, что в экспозиции представлены также работы художников из ДНР, ЛНР и Крыма. Среди произведений, привезенных с территорий исторической Новороссии, - портреты ополченцев и бойцов, выполненные народным художником ЛНР Сергеем Кондрашовым и молодым автором Артемом Фесенко, а также пейзажи мариупольского художника Александра Шпака.
Среди авторов, представленных на выставке "Победа. Защитникам Отечества посвящается", - выдающиеся белорусские мастера Георгий Поплавский и Василий Шарангович. Их работы экспонируются в одном ряду с легендарными произведениями Александра Дейнеки, Аркадия Пластова, Зураба Церетели, Бориса Неменского, Юрия Непринцева, Сергея Ткачёва, Льва Кербеля, Владимира Цигаля и других мастеров.
Выставка продлится с 25 апреля по 25 мая.
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