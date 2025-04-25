В Ашхабаде открылась выставка к юбилею Победы
Выставка к 80-летию Победы открылась в музее изобразительных искусств в Ашхабаде
© Фото : Посольство России в Туркменистане/TelegramОткрытие выставки, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в музее изобразительных искусств Туркмении
Открытие выставки, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в музее изобразительных искусств Туркмении
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АШХАБАД, 25 апр – РИА Новости. Выставка работ туркменских художников к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне начала работу в пятницу в Ашхабаде в стенах музея изобразительных искусств Туркмении, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии открытия приняли участие посол России в Ашхабаде Иван Волынкин, заместитель министра культуры Туркмении Нурсахет Ширимов, представители дипломатического корпуса, общественных организаций и искусствоведы.
Выступая на церемонии, глава российской дипмиссии подчеркнул, что представленная экспозиция станет "связующим мостом между прошлым и настоящим". Он отметил особый вклад художников-ветеранов, чьи работы представлены на выставке: "Они бились под Москвой и Сталинградом, освобождали Европу, а вернувшись домой, продолжили служить отечеству через искусство".
Волынкин напомнил, что в годы войны около 300 тысяч жителей Туркменской СССР сражались с захватчиками, а республика стала крепким тылом для Красной Армии. По его словам, выставка – первое из многочисленных мероприятий, запланированных посольством России в честь юбилейной даты. "Вскоре в Ашхабаде по случаю праздника пройдут концерты и кинопоказы, будет открыта аллея памяти, состоится шествие бессмертного полка. Также готовится к изданию тематический сборник, посвященный вкладу туркменской СССР в победу в Великой Отечественной войне", – уточнил посол.
Заместитель министра культуры Туркмении Нурсахет Ширимов в своем выступлении отметил, что выставка "олицетворяет силу дружелюбия, братства, а также единение" между странами. Экспозиция будет работать до 12 мая, она включает в себя 44 картины и 14 скульптур.
Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч жителей Советской Туркмении, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 человека удостоены звания Героя Советского Союза, а 15 стали полными кавалерами ордена Славы.