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В Ашхабаде открылась выставка к юбилею Победы - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:44 25.04.2025 (обновлено: 16:45 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/vystavka--2013463342.html
В Ашхабаде открылась выставка к юбилею Победы
В Ашхабаде открылась выставка к юбилею Победы - РИА Новости, 25.04.2025
В Ашхабаде открылась выставка к юбилею Победы
Выставка работ туркменских художников к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне начала работу в пятницу в Ашхабаде в стенах музея изобразительных искусств РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T16:44:00+03:00
2025-04-25T16:45:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
иван волынкин
ашхабад
россия
туркмения
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АШХАБАД, 25 апр – РИА Новости. Выставка работ туркменских художников к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне начала работу в пятницу в Ашхабаде в стенах музея изобразительных искусств Туркмении, передает корреспондент РИА Новости. В церемонии открытия приняли участие посол России в Ашхабаде Иван Волынкин, заместитель министра культуры Туркмении Нурсахет Ширимов, представители дипломатического корпуса, общественных организаций и искусствоведы. Выступая на церемонии, глава российской дипмиссии подчеркнул, что представленная экспозиция станет "связующим мостом между прошлым и настоящим". Он отметил особый вклад художников-ветеранов, чьи работы представлены на выставке: "Они бились под Москвой и Сталинградом, освобождали Европу, а вернувшись домой, продолжили служить отечеству через искусство". Волынкин напомнил, что в годы войны около 300 тысяч жителей Туркменской СССР сражались с захватчиками, а республика стала крепким тылом для Красной Армии. По его словам, выставка – первое из многочисленных мероприятий, запланированных посольством России в честь юбилейной даты. "Вскоре в Ашхабаде по случаю праздника пройдут концерты и кинопоказы, будет открыта аллея памяти, состоится шествие бессмертного полка. Также готовится к изданию тематический сборник, посвященный вкладу туркменской СССР в победу в Великой Отечественной войне", – уточнил посол. Заместитель министра культуры Туркмении Нурсахет Ширимов в своем выступлении отметил, что выставка "олицетворяет силу дружелюбия, братства, а также единение" между странами. Экспозиция будет работать до 12 мая, она включает в себя 44 картины и 14 скульптур. Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч жителей Советской Туркмении, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 человека удостоены звания Героя Советского Союза, а 15 стали полными кавалерами ордена Славы.
https://ria.ru/20250425/pobeda-2013385471.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, иван волынкин, ашхабад, россия, туркмения
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Иван Волынкин, Ашхабад, Россия, Туркмения
В Ашхабаде открылась выставка к юбилею Победы

Выставка к 80-летию Победы открылась в музее изобразительных искусств в Ашхабаде

© Фото : Посольство России в Туркменистане/TelegramОткрытие выставки, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в музее изобразительных искусств Туркмении
Открытие выставки, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в музее изобразительных искусств Туркмении - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : Посольство России в Туркменистане/Telegram
Открытие выставки, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в музее изобразительных искусств Туркмении
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АШХАБАД, 25 апр – РИА Новости. Выставка работ туркменских художников к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне начала работу в пятницу в Ашхабаде в стенах музея изобразительных искусств Туркмении, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии открытия приняли участие посол России в Ашхабаде Иван Волынкин, заместитель министра культуры Туркмении Нурсахет Ширимов, представители дипломатического корпуса, общественных организаций и искусствоведы.
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Выступая на церемонии, глава российской дипмиссии подчеркнул, что представленная экспозиция станет "связующим мостом между прошлым и настоящим". Он отметил особый вклад художников-ветеранов, чьи работы представлены на выставке: "Они бились под Москвой и Сталинградом, освобождали Европу, а вернувшись домой, продолжили служить отечеству через искусство".
Волынкин напомнил, что в годы войны около 300 тысяч жителей Туркменской СССР сражались с захватчиками, а республика стала крепким тылом для Красной Армии. По его словам, выставка – первое из многочисленных мероприятий, запланированных посольством России в честь юбилейной даты. "Вскоре в Ашхабаде по случаю праздника пройдут концерты и кинопоказы, будет открыта аллея памяти, состоится шествие бессмертного полка. Также готовится к изданию тематический сборник, посвященный вкладу туркменской СССР в победу в Великой Отечественной войне", – уточнил посол.
Заместитель министра культуры Туркмении Нурсахет Ширимов в своем выступлении отметил, что выставка "олицетворяет силу дружелюбия, братства, а также единение" между странами. Экспозиция будет работать до 12 мая, она включает в себя 44 картины и 14 скульптур.
Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч жителей Советской Туркмении, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 человека удостоены звания Героя Советского Союза, а 15 стали полными кавалерами ордена Славы.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеИван ВолынкинАшхабадРоссияТуркмения
 
 
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