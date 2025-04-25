https://ria.ru/20250425/vsu-2013474836.html

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 25.04.2025

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

Сельский житель получил ранение в результате атаки дрона ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T17:22:00+03:00

2025-04-25T17:22:00+03:00

2025-04-25T17:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Сельский житель получил ранение в результате атаки дрона ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Гладков написал в своем Тelegram-канале, что украинский дрон атаковал село Дунайка Грайворонского округа. "Беспилотник атаковал движущуюся по дороге ГАЗель. Ранен водитель. Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями плеча, спины и ноги попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20250424/pozhar-2013295192.html

белгородская область

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белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины