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В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 25.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:22 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/vsu-2013474836.html
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 25.04.2025
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель
Сельский житель получил ранение в результате атаки дрона ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T17:22:00+03:00
2025-04-25T17:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
харьковская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Сельский житель получил ранение в результате атаки дрона ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Гладков написал в своем Тelegram-канале, что украинский дрон атаковал село Дунайка Грайворонского округа. "Беспилотник атаковал движущуюся по дороге ГАЗель. Ранен водитель. Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями плеча, спины и ноги попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

Гладков: в Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранен житель села Дунайка

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик
Медик - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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БЕЛГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Сельский житель получил ранение в результате атаки дрона ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков написал в своем Тelegram-канале, что украинский дрон атаковал село Дунайка Грайворонского округа.
"Беспилотник атаковал движущуюся по дороге ГАЗель. Ранен водитель. Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями плеча, спины и ноги попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.
Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьХарьковская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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