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В Харьковской области при обстреле ВСУ пострадали два человека
В Харьковской области при обстреле ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 25.04.2025
В Харьковской области при обстреле ВСУ пострадали два человека
Украинские военные с использованием БПЛА обстреляли харьковское село Таволжанка, два человека пострадали, сообщил глава российской администрации Харьковской... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T17:18:00+03:00
2025-04-25T17:18:00+03:00
2025-04-25T17:18:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Украинские военные с использованием БПЛА обстреляли харьковское село Таволжанка, два человека пострадали, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Вооружённые формирования Украины в очередной раз применили ударные БПЛА против мирного населения Харьковской области. В результате атаки FPV-дронов осколочные ранения разной степени тяжести получили двое мужчин из села Таволжанка Харьковской области", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. Он отметил, что пострадавшие были госпитализированы в больницу на территории России. Также, по информации Ганчева, ВСУ нанесли удар по селу Лиман Второй, в результате обстрела сгорел один дом, семья, в нем проживавшая, будет доставлена в пункт временного размещения. В другом селе - Новоегоровка - от удара ВСУ поврежден автомобиль.
https://ria.ru/20250425/marochko-2013319409.html
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харьковская область, украина, россия, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Россия, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области при обстреле ВСУ пострадали два человека
Ганчев: два человека пострадали при обстреле ВСУ харьковского села Таволжанка