https://ria.ru/20250425/vsu-2013473509.html

В Харьковской области при обстреле ВСУ пострадали два человека

В Харьковской области при обстреле ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 25.04.2025

В Харьковской области при обстреле ВСУ пострадали два человека

Украинские военные с использованием БПЛА обстреляли харьковское село Таволжанка, два человека пострадали, сообщил глава российской администрации Харьковской... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T17:18:00+03:00

2025-04-25T17:18:00+03:00

2025-04-25T17:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

украина

россия

виталий ганчев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Украинские военные с использованием БПЛА обстреляли харьковское село Таволжанка, два человека пострадали, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Вооружённые формирования Украины в очередной раз применили ударные БПЛА против мирного населения Харьковской области. В результате атаки FPV-дронов осколочные ранения разной степени тяжести получили двое мужчин из села Таволжанка Харьковской области", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. Он отметил, что пострадавшие были госпитализированы в больницу на территории России. Также, по информации Ганчева, ВСУ нанесли удар по селу Лиман Второй, в результате обстрела сгорел один дом, семья, в нем проживавшая, будет доставлена в пункт временного размещения. В другом селе - Новоегоровка - от удара ВСУ поврежден автомобиль.

https://ria.ru/20250425/marochko-2013319409.html

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харьковская область, украина, россия, виталий ганчев, вооруженные силы украины