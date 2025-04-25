https://ria.ru/20250425/vsu-2013397488.html

ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Горналя и Олешни Курской области

ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Горналя и Олешни Курской области - РИА Новости, 25.04.2025

ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Горналя и Олешни Курской области

Российские войска нанесли поражение формированиям ВСУ в районе населенных пунктов Горналь и Олешня Курской области и 16 сел в Сумской области, сообщили в... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T13:42:00+03:00

2025-04-25T13:42:00+03:00

2025-04-25T13:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сумская область

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение формированиям ВСУ в районе населенных пунктов Горналь и Олешня Курской области и 16 сел в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. "Вооруженные силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенных пунктов Горналь и Олешня", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Водолаги, Запселье, Кучеровка, Локня, Мирополье, Могрица, Новониколаевка, Садки, Сварково, Чернацкое, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

https://ria.ru/20250425/udar-2013344177.html

курская область

сумская область

александрия

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курская область, сумская область, александрия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия