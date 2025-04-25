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ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Горналя и Олешни Курской области - РИА Новости, 25.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:42 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/vsu-2013397488.html
ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Горналя и Олешни Курской области
ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Горналя и Олешни Курской области - РИА Новости, 25.04.2025
ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Горналя и Олешни Курской области
Российские войска нанесли поражение формированиям ВСУ в районе населенных пунктов Горналь и Олешня Курской области и 16 сел в Сумской области, сообщили в... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:42:00+03:00
2025-04-25T13:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
сумская область
александрия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение формированиям ВСУ в районе населенных пунктов Горналь и Олешня Курской области и 16 сел в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. "Вооруженные силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенных пунктов Горналь и Олешня", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Водолаги, Запселье, Кучеровка, Локня, Мирополье, Могрица, Новониколаевка, Садки, Сварково, Чернацкое, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
https://ria.ru/20250425/udar-2013344177.html
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курская область, сумская область, александрия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Сумская область, Александрия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Горналя и Олешни Курской области

МО РФ: ВС России нанесли поражение ВСУ в Курской и Сумской областях

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета гаубицы "Гиацинт" вооруженных сил РФ перед работой по позициям ВСУ
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Гиацинт вооруженных сил РФ перед работой по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы "Гиацинт" вооруженных сил РФ перед работой по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение формированиям ВСУ в районе населенных пунктов Горналь и Олешня Курской области и 16 сел в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенных пунктов Горналь и Олешня", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Водолаги, Запселье, Кучеровка, Локня, Мирополье, Могрица, Новониколаевка, Садки, Сварково, Чернацкое, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСумская областьАлександрияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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