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ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Горналя и Олешни Курской области
ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Горналя и Олешни Курской области - РИА Новости, 25.04.2025
ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Горналя и Олешни Курской области
Российские войска нанесли поражение формированиям ВСУ в районе населенных пунктов Горналь и Олешня Курской области и 16 сел в Сумской области, сообщили в... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:42:00+03:00
2025-04-25T13:42:00+03:00
2025-04-25T13:42:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение формированиям ВСУ в районе населенных пунктов Горналь и Олешня Курской области и 16 сел в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. "Вооруженные силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенных пунктов Горналь и Олешня", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Водолаги, Запселье, Кучеровка, Локня, Мирополье, Могрица, Новониколаевка, Садки, Сварково, Чернацкое, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
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курская область, сумская область, александрия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Сумская область, Александрия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Горналя и Олешни Курской области
МО РФ: ВС России нанесли поражение ВСУ в Курской и Сумской областях