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В курском приграничье ВСУ за сутки потеряли 160 боевиков - РИА Новости, 25.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:29 25.04.2025 (обновлено: 13:34 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/vsu-2013393081.html
В курском приграничье ВСУ за сутки потеряли 160 боевиков
В курском приграничье ВСУ за сутки потеряли 160 боевиков - РИА Новости, 25.04.2025
В курском приграничье ВСУ за сутки потеряли 160 боевиков
Подразделения российской армии уничтожили за сутки в курском пограничье более 160 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:29:00+03:00
2025-04-25T13:34:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в курском пограничье более 160 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки, орудие полевой артиллерии, пусковую установку РСЗО, два миномета, РЛС обнаружения воздушных целей, восемь автомобилей, а также 13 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки, орудие полевой артиллерии, пусковая установка РСЗО, два миномета, РЛС обнаружения воздушных целей, восемь автомобилей, а также 13 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении формирования ВСУ потеряли более 75 870 военнослужащих, 412 танков, 337 боевых машин пехоты, 311 бронетранспортеров, 2286 боевых бронированных машин, 2773 автомобиля, 645 самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, 63 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 29 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 130 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 13 РЛС ПВО, 58 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 16 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20250425/udar-2013344177.html
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россия, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В курском приграничье ВСУ за сутки потеряли 160 боевиков

Минобороны: в курском приграничье ВСУ за сутки потеряли более 160 боевиков

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в курском пограничье более 160 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки, орудие полевой артиллерии, пусковую установку РСЗО, два миномета, РЛС обнаружения воздушных целей, восемь автомобилей, а также 13 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки, орудие полевой артиллерии, пусковая установка РСЗО, два миномета, РЛС обнаружения воздушных целей, восемь автомобилей, а также 13 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
ВС России уничтожили цех с техникой ВСУ в Киеве
Вчера, 10:41
Всего за время боевых действий на Курском направлении формирования ВСУ потеряли более 75 870 военнослужащих, 412 танков, 337 боевых машин пехоты, 311 бронетранспортеров, 2286 боевых бронированных машин, 2773 автомобиля, 645 самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, 63 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 29 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 130 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 13 РЛС ПВО, 58 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 16 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Россия нанесла удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"
Вчера, 05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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