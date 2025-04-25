В курском приграничье ВСУ за сутки потеряли 160 боевиков
Минобороны: в курском приграничье ВСУ за сутки потеряли более 160 боевиков
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в курском пограничье более 160 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки, орудие полевой артиллерии, пусковую установку РСЗО, два миномета, РЛС обнаружения воздушных целей, восемь автомобилей, а также 13 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки, орудие полевой артиллерии, пусковая установка РСЗО, два миномета, РЛС обнаружения воздушных целей, восемь автомобилей, а также 13 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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Всего за время боевых действий на Курском направлении формирования ВСУ потеряли более 75 870 военнослужащих, 412 танков, 337 боевых машин пехоты, 311 бронетранспортеров, 2286 боевых бронированных машин, 2773 автомобиля, 645 самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, 63 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 29 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 130 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 13 РЛС ПВО, 58 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 16 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.