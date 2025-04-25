https://ria.ru/20250425/vsu-2013393081.html

В курском приграничье ВСУ за сутки потеряли 160 боевиков

В курском приграничье ВСУ за сутки потеряли 160 боевиков - РИА Новости, 25.04.2025

В курском приграничье ВСУ за сутки потеряли 160 боевиков

Подразделения российской армии уничтожили за сутки в курском пограничье более 160 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T13:29:00+03:00

2025-04-25T13:29:00+03:00

2025-04-25T13:34:00+03:00

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специальная военная операция на украине

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в курском пограничье более 160 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки, орудие полевой артиллерии, пусковую установку РСЗО, два миномета, РЛС обнаружения воздушных целей, восемь автомобилей, а также 13 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки, орудие полевой артиллерии, пусковая установка РСЗО, два миномета, РЛС обнаружения воздушных целей, восемь автомобилей, а также 13 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении формирования ВСУ потеряли более 75 870 военнослужащих, 412 танков, 337 боевых машин пехоты, 311 бронетранспортеров, 2286 боевых бронированных машин, 2773 автомобиля, 645 самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, 63 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 29 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 130 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 13 РЛС ПВО, 58 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 16 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20250425/udar-2013344177.html

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россия, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)