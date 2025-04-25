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Минобороны рассказало об ударах по военной инфраструктуре Украины за неделю - РИА Новости, 25.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 25.04.2025 (обновлено: 12:19 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/vsu-2013372411.html
Минобороны рассказало об ударах по военной инфраструктуре Украины за неделю
Минобороны рассказало об ударах по военной инфраструктуре Украины за неделю - РИА Новости, 25.04.2025
Минобороны рассказало об ударах по военной инфраструктуре Украины за неделю
Российские войска за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T12:13:00+03:00
2025-04-25T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские войска за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, сообщили в Минобороны РФ."С 19 по 25 апреля 2025 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, боеприпасов, места испытаний оперативно-тактических ракет, производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке министерства.
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украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало об ударах по военной инфраструктуре Украины за неделю

МО РФ: ВС России за неделю нанесли 1 массированный и 5 групповых ударов

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские войска за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, сообщили в Минобороны РФ.
"С 19 по 25 апреля 2025 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, боеприпасов, места испытаний оперативно-тактических ракет, производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке министерства.
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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Вчера, 10:41
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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