https://ria.ru/20250425/vsu-2013372411.html
Минобороны рассказало об ударах по военной инфраструктуре Украины за неделю
Минобороны рассказало об ударах по военной инфраструктуре Украины за неделю - РИА Новости, 25.04.2025
Минобороны рассказало об ударах по военной инфраструктуре Украины за неделю
Российские войска за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T12:13:00+03:00
2025-04-25T12:13:00+03:00
2025-04-25T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:255:2047:1406_1920x0_80_0_0_fe521d59b34aa4cc35a3afd75ef0400e.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские войска за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, сообщили в Минобороны РФ."С 19 по 25 апреля 2025 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, боеприпасов, места испытаний оперативно-тактических ракет, производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20250425/udar-2013344177.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:145:2047:1680_1920x0_80_0_0_c6aafdff2935bbe9eb0773c812bf5844.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало об ударах по военной инфраструктуре Украины за неделю
МО РФ: ВС России за неделю нанесли 1 массированный и 5 групповых ударов