https://ria.ru/20250425/vsu-2013372411.html

Минобороны рассказало об ударах по военной инфраструктуре Украины за неделю

Минобороны рассказало об ударах по военной инфраструктуре Украины за неделю - РИА Новости, 25.04.2025

Минобороны рассказало об ударах по военной инфраструктуре Украины за неделю

Российские войска за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T12:13:00+03:00

2025-04-25T12:13:00+03:00

2025-04-25T12:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские войска за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, сообщили в Минобороны РФ."С 19 по 25 апреля 2025 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, боеприпасов, места испытаний оперативно-тактических ракет, производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250425/udar-2013344177.html

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украина, министерство обороны рф (минобороны рф)