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ВСУ нанесли 38 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 38 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 25.04.2025
ВСУ нанесли 38 ударов по Херсонской области за сутки
Украинская армия за сутки нанесла 38 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 7 населенных... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T09:50:00+03:00
2025-04-25T09:50:00+03:00
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днепр (город)
херсонская область
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происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 25 апр - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 38 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 7 населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 19 артиллерийских ударов. Еще 19 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали 7 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись Рыбальче, Алешки, Новая Каховка, Каиры, Каховка, Малая Лепетиха, Солонцы.
https://ria.ru/20250424/spetsoperatsiya-2013090747.html
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херсонская область
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днепр (город), херсонская область , новая каховка, происшествия
Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
ВСУ нанесли 38 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 38 ударов по левому берегу Днепра Херсонской области за сутки