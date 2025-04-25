https://ria.ru/20250425/vsu-2013330266.html

ВСУ нанесли 38 ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ нанесли 38 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 25.04.2025

ВСУ нанесли 38 ударов по Херсонской области за сутки

Украинская армия за сутки нанесла 38 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 7 населенных... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T09:50:00+03:00

2025-04-25T09:50:00+03:00

2025-04-25T09:51:00+03:00

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

ГЕНИЧЕСК, 25 апр - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 38 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 7 населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 19 артиллерийских ударов. Еще 19 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали 7 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись Рыбальче, Алешки, Новая Каховка, Каиры, Каховка, Малая Лепетиха, Солонцы.

https://ria.ru/20250424/spetsoperatsiya-2013090747.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепр (город), херсонская область , новая каховка, происшествия