https://ria.ru/20250425/vsu-2013308578.html

ВСУ получали приказ убивать гражданских в ДНР, заявили в ВС России

ВСУ получали приказ убивать гражданских в ДНР, заявили в ВС России - РИА Новости, 25.04.2025

ВСУ получали приказ убивать гражданских в ДНР, заявили в ВС России

Украинские войска получали от своего командования приказ убивать гражданских в поселке Красное в ДНР, рассказал РИА Новости командир 60-го отдельного... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T03:19:00+03:00

2025-04-25T03:19:00+03:00

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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинские войска получали от своего командования приказ убивать гражданских в поселке Красное в ДНР, рассказал РИА Новости командир 60-го отдельного мотострелкового батальона с позывным "Миф". "В ВСУ был приказ ликвидировать все гражданское население, которое есть в поселке. Соответственно, из мужского населения мы там никого не встретили. В основном это дети, женщины, бабушки", - сказал командир батальона. По его словам, ВСУ забирали у людей еду и воду, закрывали их в подвалах. Чуть позже при заходе в населенный пункт солдаты ВС РФ обнаружили голодных и обезвоженных жителей, которым была оказана первая помощь. Среди убитых были и женщины, добавил собеседник агентства. "Расстрелянные жители, конечно же, были. Конкретную цифру не могу вам сказать, но такие случаи были. В основном это молодые женщины. Может, лет 30", - сказал офицер. В конце декабря 2024 года Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Красное в ДНР.

https://ria.ru/20250424/vsu-2013086584.html

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, в мире