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ВСУ получали приказ убивать гражданских в ДНР, заявили в ВС России - РИА Новости, 25.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:19 25.04.2025 (обновлено: 03:26 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/vsu-2013308578.html
ВСУ получали приказ убивать гражданских в ДНР, заявили в ВС России
ВСУ получали приказ убивать гражданских в ДНР, заявили в ВС России - РИА Новости, 25.04.2025
ВСУ получали приказ убивать гражданских в ДНР, заявили в ВС России
Украинские войска получали от своего командования приказ убивать гражданских в поселке Красное в ДНР, рассказал РИА Новости командир 60-го отдельного... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T03:19:00+03:00
2025-04-25T03:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинские войска получали от своего командования приказ убивать гражданских в поселке Красное в ДНР, рассказал РИА Новости командир 60-го отдельного мотострелкового батальона с позывным "Миф". "В ВСУ был приказ ликвидировать все гражданское население, которое есть в поселке. Соответственно, из мужского населения мы там никого не встретили. В основном это дети, женщины, бабушки", - сказал командир батальона. По его словам, ВСУ забирали у людей еду и воду, закрывали их в подвалах. Чуть позже при заходе в населенный пункт солдаты ВС РФ обнаружили голодных и обезвоженных жителей, которым была оказана первая помощь. Среди убитых были и женщины, добавил собеседник агентства. "Расстрелянные жители, конечно же, были. Конкретную цифру не могу вам сказать, но такие случаи были. В основном это молодые женщины. Может, лет 30", - сказал офицер. В конце декабря 2024 года Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Красное в ДНР.
https://ria.ru/20250424/vsu-2013086584.html
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ получали приказ убивать гражданских в ДНР, заявили в ВС России

ВСУ получали приказ убивать гражданских в поселке Красное в ДНР

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинские войска получали от своего командования приказ убивать гражданских в поселке Красное в ДНР, рассказал РИА Новости командир 60-го отдельного мотострелкового батальона с позывным "Миф".
ВСУ был приказ ликвидировать все гражданское население, которое есть в поселке. Соответственно, из мужского населения мы там никого не встретили. В основном это дети, женщины, бабушки", - сказал командир батальона.
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Капитан ВСУ приказывал боевикам стрелять по мирным жителям, заявил пленный
Вчера, 05:47
По его словам, ВСУ забирали у людей еду и воду, закрывали их в подвалах. Чуть позже при заходе в населенный пункт солдаты ВС РФ обнаружили голодных и обезвоженных жителей, которым была оказана первая помощь.
Среди убитых были и женщины, добавил собеседник агентства.
"Расстрелянные жители, конечно же, были. Конкретную цифру не могу вам сказать, но такие случаи были. В основном это молодые женщины. Может, лет 30", - сказал офицер.
В конце декабря 2024 года Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Красное в ДНР.
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Пленный ВСУ рассказал, как убил 16 мирных жителей в пригороде Мариуполя
Вчера, 07:16
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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