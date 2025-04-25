https://ria.ru/20250425/vsu--2013371233.html

ВСУ потеряли свыше 1535 военных в зоне действий "Запада" за неделю

ВСУ потеряли свыше 1535 военных в зоне действий "Запада" за неделю - РИА Новости, 25.04.2025

ВСУ потеряли свыше 1535 военных в зоне действий "Запада" за неделю

Украинские войска потеряли за неделю более 1535 военнослужащих, три танка, 11 бронемашин в зоне ответственности группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T12:11:00+03:00

2025-04-25T12:11:00+03:00

2025-04-25T12:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Украинские войска потеряли за неделю более 1535 военнослужащих, три танка, 11 бронемашин в зоне ответственности группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" в течение недели взяли под контроль населенный пункт Новомихайловка в ДНР, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии."Противник потерял свыше 1535 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, включая боевую бронированную машину HMMWV и два бронетранспортера М113 производства США, а также боевую бронированную машину Kirpi турецкого производства", - говорится в сводке министерства за неделю.Кроме того, уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня, 38 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 складов боеприпасов, сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250425/svo-2013371623.html

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вооруженные силы украины, безопасность, россия, донецкая народная республика, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), нато