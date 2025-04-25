https://ria.ru/20250425/vsu--2013371233.html
ВСУ потеряли свыше 1535 военных в зоне действий "Запада" за неделю
ВСУ потеряли свыше 1535 военных в зоне действий "Запада" за неделю - РИА Новости, 25.04.2025
ВСУ потеряли свыше 1535 военных в зоне действий "Запада" за неделю
Украинские войска потеряли за неделю более 1535 военнослужащих, три танка, 11 бронемашин в зоне ответственности группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T12:11:00+03:00
2025-04-25T12:11:00+03:00
2025-04-25T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Украинские войска потеряли за неделю более 1535 военнослужащих, три танка, 11 бронемашин в зоне ответственности группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" в течение недели взяли под контроль населенный пункт Новомихайловка в ДНР, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии."Противник потерял свыше 1535 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, включая боевую бронированную машину HMMWV и два бронетранспортера М113 производства США, а также боевую бронированную машину Kirpi турецкого производства", - говорится в сводке министерства за неделю.Кроме того, уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня, 38 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 складов боеприпасов, сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, россия, донецкая народная республика, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), нато
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО
ВСУ потеряли свыше 1535 военных в зоне действий "Запада" за неделю
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 1535 военных в зоне действий "Запада" за неделю