ВСУ потеряли свыше 1320 военных в зоне действий "Севера" за неделю
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 1320 военных в зоне действий "Севера" за неделю
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Север" уничтожили за неделю более 1320 военных ВСУ, два танка, 23 боевые бронированные машины, включая боевую бронированную машину HMMWV и боевую машину пехоты Bradley производства США, 55 автомобилей, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, 50 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1320 боевиков. Уничтожены два танка, 23 боевые бронированные машины, включая боевую бронированную машину HMMWV и боевую машину пехоты Bradley производства США, 55 автомобилей, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, 50 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Олешня Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, трех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны. На белгородском и харьковском направлениях нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, а также трех бригад теробороны.
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