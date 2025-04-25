https://ria.ru/20250425/vsu--2013370848.html

ВСУ потеряли свыше 1320 военных в зоне действий "Севера" за неделю

ВСУ потеряли свыше 1320 военных в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 25.04.2025

ВСУ потеряли свыше 1320 военных в зоне действий "Севера" за неделю

Российские подразделения группировки "Север" уничтожили за неделю более 1320 военных ВСУ, два танка, 23 боевые бронированные машины, включая боевую... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T12:09:00+03:00

2025-04-25T12:09:00+03:00

2025-04-25T12:22:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Север" уничтожили за неделю более 1320 военных ВСУ, два танка, 23 боевые бронированные машины, включая боевую бронированную машину HMMWV и боевую машину пехоты Bradley производства США, 55 автомобилей, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, 50 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1320 боевиков. Уничтожены два танка, 23 боевые бронированные машины, включая боевую бронированную машину HMMWV и боевую машину пехоты Bradley производства США, 55 автомобилей, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, 50 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Олешня Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, трех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны. На белгородском и харьковском направлениях нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, а также трех бригад теробороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, курская область