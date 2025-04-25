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ВСУ потеряли свыше 1320 военных в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 25.04.2025
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12:09 25.04.2025 (обновлено: 12:22 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/vsu--2013370848.html
ВСУ потеряли свыше 1320 военных в зоне действий "Севера" за неделю
ВСУ потеряли свыше 1320 военных в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 25.04.2025
ВСУ потеряли свыше 1320 военных в зоне действий "Севера" за неделю
Российские подразделения группировки "Север" уничтожили за неделю более 1320 военных ВСУ, два танка, 23 боевые бронированные машины, включая боевую... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T12:09:00+03:00
2025-04-25T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Север" уничтожили за неделю более 1320 военных ВСУ, два танка, 23 боевые бронированные машины, включая боевую бронированную машину HMMWV и боевую машину пехоты Bradley производства США, 55 автомобилей, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, 50 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1320 боевиков. Уничтожены два танка, 23 боевые бронированные машины, включая боевую бронированную машину HMMWV и боевую машину пехоты Bradley производства США, 55 автомобилей, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, 50 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Олешня Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, трех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны. На белгородском и харьковском направлениях нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, а также трех бригад теробороны.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, курская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США, Курская область
ВСУ потеряли свыше 1320 военных в зоне действий "Севера" за неделю

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 1320 военных в зоне действий "Севера" за неделю

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Север" уничтожили за неделю более 1320 военных ВСУ, два танка, 23 боевые бронированные машины, включая боевую бронированную машину HMMWV и боевую машину пехоты Bradley производства США, 55 автомобилей, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, 50 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1320 боевиков. Уничтожены два танка, 23 боевые бронированные машины, включая боевую бронированную машину HMMWV и боевую машину пехоты Bradley производства США, 55 автомобилей, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, 50 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Олешня Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, трех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны. На белгородском и харьковском направлениях нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, а также трех бригад теробороны.
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