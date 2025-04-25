https://ria.ru/20250425/voda-2013319571.html

СМИ: приостановка доступа Пакистана к водам Инда потребует нескольких лет

СМИ: приостановка доступа Пакистана к водам Инда потребует нескольких лет - РИА Новости, 25.04.2025

СМИ: приостановка доступа Пакистана к водам Инда потребует нескольких лет

Приостановка Индией доступа Пакистана к водам Инда может потребовать нескольких лет, сообщает издание Tribune India. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T07:57:00+03:00

2025-04-25T07:57:00+03:00

2025-04-25T11:30:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр – РИА Новости. Приостановка Индией доступа Пакистана к водам Инда может потребовать нескольких лет, сообщает издание Tribune India. Ранее Индия в ответ на атаку террористов в Дажмму и Кашмире объявила о ряде мер в отношении Пакистана, в том числе о приостановке Договора о водах Инда. В свою очередь Пакистан заявил, что воспримет как акт войны любую попытку Индии отвести поток воды реки Инд. Договор о водах Инда - это соглашение, регулирующее распределение водных ресурсов между Индией и Пакистаном. Подписанный в 1960 году договор закрепил контроль Индии над так называемыми "восточными реками" - Рави, Биас и Сатледж, а Пакистана - над "западными реками" - Инд, Джелум и Чинаб. Согласно договору, Индия обязывалась пропускать воду западных рек в Пакистан, за исключением определенных случаев. Данные показывают, что 80% потребностей Пакистана в сельскохозяйственном орошении удовлетворяются тремя западными реками, которые вносят 21% в ВВП Пакистана и поддерживают почти 45% его рабочей силы. На западные реки приходится более 80% (117 миллиардов кубических метров) общего стока бассейна Инда. "Эксперты говорят, что есть два способа остановить поток воды в Пакистан - хранить воду или отводить речной сток - оба из которых представляют значительные проблемы", - отмечает издание. Источник издания пояснил, что "воду нельзя остановить внезапно". "Однако мы можем изучить способы использования вод западных рек, оценив осуществимость проектов по хранению или отводу. Для завершения этих проектов может потребоваться десятилетие или больше. Приостановка Договора — это первый шаг — теперь мы можем начать технико-экономические обоснования, которые ранее не рассматривались", - сказал он. Как отметил ранее фонд Observer Research Foundation, объем воды из притоков Инда может затопить долину Кашмира, если ее хранить. "С точки зрения объема водохранилища, каждый год нам понадобится 30 хранилищ размером с (крупный гидроузел на реке Бхагиратхи - ред.) Тери, чтобы хранить весь объем этих притоков, что составляет 117 миллиардов кубометров в год. Для этого нам понадобятся большие участки земли для хранения, и их может быть нелегко найти", — говорится в статье.

https://ria.ru/20250424/pakistan-2013206178.html

https://ria.ru/20250425/obstrel-2013315987.html

https://ria.ru/20250424/indiya-2013177942.html

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