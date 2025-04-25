https://ria.ru/20250425/vladivostok-2013333196.html

Во Владивостоке проведут проверку после прорыва трубы с горячей водой

Во Владивостоке проведут проверку после прорыва трубы с горячей водой - РИА Новости, 25.04.2025

Во Владивостоке проведут проверку после прорыва трубы с горячей водой

Прокуратура Приморья организовала проверку по факту прорыва трубы с горячей водой во Владивостоке, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T10:09:00+03:00

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происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – РИА Новости. Прокуратура Приморья организовала проверку по факту прорыва трубы с горячей водой во Владивостоке, сообщает надзорное ведомство. В пятницу в соцсетях разошлись кадры прорыва на сети водоснабжения во Владивостоке: видно, что фонтан воды бьет на высоту 9-этажного дома, заливая окна и балконы. На некоторых видео, снятых из квартир, жильцы рассказывают и показывают, как вода заливает балконы на верхних этажах. Представитель Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС) сообщил РИА Новости, что специалисты работают над устранением повреждения трубы, завершение работы и восстановить водоснабжение планируется до 23.00 (16.00 мск). "В ходе мониторинга средств массовой информации установлено, что около 14.00 (7.00 мск) 25 апреля 2025 года в районе дома № 45 по ул. Русской во Владивостоке произошла авария на сетях водоснабжения. Надзорное ведомство установит обстоятельства произошедшего и даст оценку надлежащему содержанию коммунальных сетей. Оперативное устранение аварии и ликвидация ее последствий поставлено на контроль", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.

https://ria.ru/20250318/sk-2005663392.html

владивосток

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происшествия, владивосток