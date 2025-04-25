Во Владивостоке проведут проверку после прорыва трубы с горячей водой
В Приморье прокуратура проведет проверку после прорыва трубы с горячей водой
© СоцсетиПрорыв трубопровода с горячей водой во Владивостоке
© Соцсети
Прорыв трубопровода с горячей водой во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – РИА Новости. Прокуратура Приморья организовала проверку по факту прорыва трубы с горячей водой во Владивостоке, сообщает надзорное ведомство.
В пятницу в соцсетях разошлись кадры прорыва на сети водоснабжения во Владивостоке: видно, что фонтан воды бьет на высоту 9-этажного дома, заливая окна и балконы. На некоторых видео, снятых из квартир, жильцы рассказывают и показывают, как вода заливает балконы на верхних этажах. Представитель Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС) сообщил РИА Новости, что специалисты работают над устранением повреждения трубы, завершение работы и восстановить водоснабжение планируется до 23.00 (16.00 мск).
"В ходе мониторинга средств массовой информации установлено, что около 14.00 (7.00 мск) 25 апреля 2025 года в районе дома № 45 по ул. Русской во Владивостоке произошла авария на сетях водоснабжения. Надзорное ведомство установит обстоятельства произошедшего и даст оценку надлежащему содержанию коммунальных сетей. Оперативное устранение аварии и ликвидация ее последствий поставлено на контроль", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.
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