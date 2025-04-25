Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке прорвало трубопровод с горячей водой - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:37 25.04.2025 (обновлено: 09:18 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/vladivostok-2013323006.html
Во Владивостоке прорвало трубопровод с горячей водой
Во Владивостоке прорвало трубопровод с горячей водой - РИА Новости, 25.04.2025
Во Владивостоке прорвало трубопровод с горячей водой
Аварийная бригада работает на месте порыва трубопровода с горячей водой на улице Русской во Владивостоке, вода перекрыта, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T08:37:00+03:00
2025-04-25T09:18:00+03:00
происшествия
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013325819_0:229:796:677_1920x0_80_0_0_76fc652dafa37fa3ef62f42b3973066a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – РИА Новости. Аварийная бригада работает на месте порыва трубопровода с горячей водой на улице Русской во Владивостоке, вода перекрыта, сообщил РИА Новости представитель Владивостокского предприятия электрических сетей. В соцсетях разошлись кадры порыва на сети водоснабжения: видно, что фонтан воды бьет на высоту 9-этажного дома, заливая окна и балконы. На некоторых видео, снятых из квартир, жильцы рассказывают и показывают, как вода заливает балконы на верхних этажах. "В связи с произошедшем инцидентом, возникшим 25 апреля в районе улицы Русской, 45, сообщаем, что в настоящее время наши специалисты оперативно работают над устранением повреждения трубы с горячей водой. На данный момент подача водоснабжения перекрыта. Завершение работ и восстановление водоснабжения - ориентировочно до 23.00 (16.00 мск)", - сообщил собеседник.
https://ria.ru/20250318/sk-2005663392.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013325819_0:616:796:1213_1920x0_80_0_0_c63df1b08294b02a96a77671f17b575b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке прорвало трубопровод с горячей водой

Во Владивостоке аварийная бригада работает на месте порыва трубы с горячей водой

© СоцсетиПрорыв трубопровода с горячей водой во Владивостоке
Прорыв трубопровода с горячей водой во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Соцсети
Прорыв трубопровода с горячей водой во Владивостоке
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – РИА Новости. Аварийная бригада работает на месте порыва трубопровода с горячей водой на улице Русской во Владивостоке, вода перекрыта, сообщил РИА Новости представитель Владивостокского предприятия электрических сетей.
В соцсетях разошлись кадры порыва на сети водоснабжения: видно, что фонтан воды бьет на высоту 9-этажного дома, заливая окна и балконы. На некоторых видео, снятых из квартир, жильцы рассказывают и показывают, как вода заливает балконы на верхних этажах.
"В связи с произошедшем инцидентом, возникшим 25 апреля в районе улицы Русской, 45, сообщаем, что в настоящее время наши специалисты оперативно работают над устранением повреждения трубы с горячей водой. На данный момент подача водоснабжения перекрыта. Завершение работ и восстановление водоснабжения - ориентировочно до 23.00 (16.00 мск)", - сообщил собеседник.
Последствия прорыва трубы на улице Полярная в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В Москве начали проверку после прорыва трубы с горячей водой
18 марта, 11:15
 
ПроисшествияВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала