https://ria.ru/20250425/vladivostok-2013323006.html
Во Владивостоке прорвало трубопровод с горячей водой
Во Владивостоке прорвало трубопровод с горячей водой - РИА Новости, 25.04.2025
Во Владивостоке прорвало трубопровод с горячей водой
Аварийная бригада работает на месте порыва трубопровода с горячей водой на улице Русской во Владивостоке, вода перекрыта, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T08:37:00+03:00
2025-04-25T08:37:00+03:00
2025-04-25T09:18:00+03:00
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – РИА Новости. Аварийная бригада работает на месте порыва трубопровода с горячей водой на улице Русской во Владивостоке, вода перекрыта, сообщил РИА Новости представитель Владивостокского предприятия электрических сетей. В соцсетях разошлись кадры порыва на сети водоснабжения: видно, что фонтан воды бьет на высоту 9-этажного дома, заливая окна и балконы. На некоторых видео, снятых из квартир, жильцы рассказывают и показывают, как вода заливает балконы на верхних этажах. "В связи с произошедшем инцидентом, возникшим 25 апреля в районе улицы Русской, 45, сообщаем, что в настоящее время наши специалисты оперативно работают над устранением повреждения трубы с горячей водой. На данный момент подача водоснабжения перекрыта. Завершение работ и восстановление водоснабжения - ориентировочно до 23.00 (16.00 мск)", - сообщил собеседник.
https://ria.ru/20250318/sk-2005663392.html
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке прорвало трубопровод с горячей водой
Во Владивостоке аварийная бригада работает на месте порыва трубы с горячей водой