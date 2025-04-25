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ФСБ показала видео задержания гражданина Румынии, работавшего на Украину
ФСБ показала видео задержания гражданина Румынии, работавшего на Украину - РИА Новости, 25.04.2025
ФСБ показала видео задержания гражданина Румынии, работавшего на Украину
ФСБ РФ показала видео задержания в Сочи гражданина Румынии, собиравшего по заданию Киева данные дислокации ПВО. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T10:03:00+03:00
2025-04-25T10:03:00+03:00
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безопасность
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. ФСБ РФ показала видео задержания в Сочи гражданина Румынии, собиравшего по заданию Киева данные дислокации ПВО.Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщил, что в городе Сочи задержан гражданин Румынии, 2002 года рождения, причастный к разведывательной деятельности в пользу спецслужб Украины.На кадрах показан момент задержания фигуранта на одной из улиц Сочи.
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Задержание гражданина Румынии, собиравшего данные о российской ПВО
Задержанный гражданин Румынии, собиравший данные о российской ПВО, дал признательные показания. Он рассказал, что увидел расчет ПВО по дороге из Сочи в Адлер, отметил место на карте и отправил куратору из украинской разведки по имени Владимир.
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румыния, киев, сочи, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Румыния, Киев, Сочи, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
ФСБ показала видео задержания гражданина Румынии, работавшего на Украину
ФСБ показала видео задержания в Сочи гражданина Румынии, работавшего на Киев