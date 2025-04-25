https://ria.ru/20250425/video--2013404326.html

СК опубликовал видео с места убийства Москалика

СК опубликовал видео с места убийства Москалика - РИА Новости, 25.04.2025

СК опубликовал видео с места убийства Москалика

Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T14:04:00+03:00

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следственный комитет россии (ск рф)

россия

происшествия

балашиха

ярослав москалик

убийство генерала москалика

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, соответствующие кадры размещены в Telegram-канале ведомства.На опубликованных кадрах показана работа правоохранителей на месте происшествия, а также взорванный автомобиль.Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по факту взрыва автомобиля в Балашихе возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. По предварительной информации, в результате взрыва погиб замначальника ГОУ Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Как полагает следствие, взрыв произошел при срабатывании самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.

https://ria.ru/20250425/moskalik-2013388475.html

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Кадры с места убийства генерал-лейтенанта Москалика СК России опубликовал видео с места убийства генерал-лейтенанта Москалика 2025-04-25T14:04 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия, балашиха, ярослав москалик, убийство генерала москалика