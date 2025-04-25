https://ria.ru/20250425/video--2013404326.html
СК опубликовал видео с места убийства Москалика
СК опубликовал видео с места убийства Москалика - РИА Новости, 25.04.2025
СК опубликовал видео с места убийства Москалика
Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T14:04:00+03:00
2025-04-25T14:04:00+03:00
2025-04-25T22:46:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия
балашиха
ярослав москалик
убийство генерала москалика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013403292_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9c386c73631a0aa86567a78dca23e50d.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, соответствующие кадры размещены в Telegram-канале ведомства.На опубликованных кадрах показана работа правоохранителей на месте происшествия, а также взорванный автомобиль.Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по факту взрыва автомобиля в Балашихе возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. По предварительной информации, в результате взрыва погиб замначальника ГОУ Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Как полагает следствие, взрыв произошел при срабатывании самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.
https://ria.ru/20250425/moskalik-2013388475.html
россия
балашиха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013403292_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_332fe5aba6e7da451d21658f684f2009.jpg
Кадры с места убийства генерал-лейтенанта Москалика
СК России опубликовал видео с места убийства генерал-лейтенанта Москалика
2025-04-25T14:04
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия, балашиха, ярослав москалик, убийство генерала москалика
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Происшествия, Балашиха, Ярослав Москалик, Убийство генерала Москалика
СК опубликовал видео с места убийства Москалика
СК РФ опубликовал видео с места убийства генерал-лейтенанта Москалика