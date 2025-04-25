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Ветеран армии США рассказал об исторической важности встречи на Эльбе
Ветеран армии США рассказал об исторической важности встречи на Эльбе - РИА Новости, 25.04.2025
Ветеран армии США рассказал об исторической важности встречи на Эльбе
Воспоминания об исторической встрече советских и американских войск на реке Эльба в Германии в апреле 1945 года становятся важными, когда США и Россия хотят... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T00:12:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Воспоминания об исторической встрече советских и американских войск на реке Эльба в Германии в апреле 1945 года становятся важными, когда США и Россия хотят наладить взаимоотношения, но в трудные времена политика стирает эту память, сказал РИА Новости американский ветеран Фрэнк Кон. Советские и американские войска, завершавшие разгром нацистской Германии, встретились на берегах реки Эльба 80 лет назад, 25 апреля 1945 года. Полковник в отставке Фрэнк Кон, которому сейчас 99 лет, в составе американских войск участвовал во встрече. "Когда мы направляем усилия на улучшение отношений с Россией, воспоминания о встрече на Эльбе становятся важными. Но если есть стремление поддерживать дистанцию в отношениях, это уходит в прошлое", - рассказал Кон. Ветеран признался, что прекрасно помнит события 80-летней давности. "Возможно, я так хорошо помню эту встречу потому, что довольно часто рассказываю о ней. В этом смысле, конечно, можно сказать, что это одно из самых важных событий в моей жизни", - отметил он. Однако, по его словам, это вовсе не означает, что данные воспоминания столь же важны и для правительства. "Похоже, политика влияет на память", - сказал ветеран.
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в мире, германия, россия, сша
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Ветеран армии США рассказал об исторической важности встречи на Эльбе
Ветеран Кон: воспоминания о встрече на Эльбе важны для отношений России и США
ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Воспоминания об исторической встрече советских и американских войск на реке Эльба в Германии в апреле 1945 года становятся важными, когда США и Россия хотят наладить взаимоотношения, но в трудные времена политика стирает эту память, сказал РИА Новости американский ветеран Фрэнк Кон.
Советские и американские войска, завершавшие разгром нацистской Германии
, встретились на берегах реки Эльба 80 лет назад, 25 апреля 1945 года. Полковник в отставке Фрэнк Кон, которому сейчас 99 лет, в составе американских войск участвовал во встрече.
"Когда мы направляем усилия на улучшение отношений с Россией
, воспоминания о встрече на Эльбе становятся важными. Но если есть стремление поддерживать дистанцию в отношениях, это уходит в прошлое", - рассказал Кон.
Ветеран признался, что прекрасно помнит события 80-летней давности. "Возможно, я так хорошо помню эту встречу потому, что довольно часто рассказываю о ней. В этом смысле, конечно, можно сказать, что это одно из самых важных событий в моей жизни", - отметил он.
Однако, по его словам, это вовсе не означает, что данные воспоминания столь же важны и для правительства. "Похоже, политика влияет на память", - сказал ветеран.