https://ria.ru/20250425/utechka-2013309558.html

В США расследуют утечки информации из разведывательного сообщества

В США расследуют утечки информации из разведывательного сообщества - РИА Новости, 25.04.2025

В США расследуют утечки информации из разведывательного сообщества

Директор национальной разведки США Тулси Габбард направила в министерство юстиции запрос о расследовании предполагаемых "утечек информации из разведывательного... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T03:54:00+03:00

2025-04-25T03:54:00+03:00

2025-04-25T03:54:00+03:00

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тулси габбард

дональд трамп

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Директор национальной разведки США Тулси Габбард направила в министерство юстиции запрос о расследовании предполагаемых "утечек информации из разведывательного сообщества", об этом она заявила в среду в соцсети X."Политизация нашей разведки и утечка секретной информации ставят под угрозу безопасность нашей страны, и этому необходимо положить конец. Те, кто разглашает секретные данные, будут найдены и привлечены к ответственности в соответствии с законом", – написала Габбард. Она также предположила, что люди, ответственные за утечку информации, по-прежнему работают на правительство, и назвала их "тайными государственными преступниками". На прошлой неделе три высокопоставленных помощника министра обороны Пита Хегсета были отстранены от своих должностей в рамках расследования, связанного с вероятной утечкой конфиденциальных данных. Глава Пентагона Хегсет также оказался в центре скандала из-за того, что поделился в личном чате со своей семьей и адвокатом Тимом Парлаторе информацией о графике полетов истребителей, которые участвовали в ударах по позициям йеменских хуситов. Помощник министра обороны опроверг эти сведения, а пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент США Дональд Трамп поддерживает Хегсета. Сам же Хегсет обвинил журналистов в целенаправленной кампании по его дискредитации, основанной на информации, полученной от уволенных сотрудников Пентагона.

https://ria.ru/20250423/khegset-2012872047.html

https://ria.ru/20250416/pentagon-2011500900.html

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в мире, сша, пит хегсет, тулси габбард, дональд трамп, министерство обороны сша