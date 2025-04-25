https://ria.ru/20250425/utechka-2013309558.html
В США расследуют утечки информации из разведывательного сообщества
В США расследуют утечки информации из разведывательного сообщества - РИА Новости, 25.04.2025
В США расследуют утечки информации из разведывательного сообщества
Директор национальной разведки США Тулси Габбард направила в министерство юстиции запрос о расследовании предполагаемых "утечек информации из разведывательного... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T03:54:00+03:00
2025-04-25T03:54:00+03:00
2025-04-25T03:54:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Директор национальной разведки США Тулси Габбард направила в министерство юстиции запрос о расследовании предполагаемых "утечек информации из разведывательного сообщества", об этом она заявила в среду в соцсети X."Политизация нашей разведки и утечка секретной информации ставят под угрозу безопасность нашей страны, и этому необходимо положить конец. Те, кто разглашает секретные данные, будут найдены и привлечены к ответственности в соответствии с законом", – написала Габбард. Она также предположила, что люди, ответственные за утечку информации, по-прежнему работают на правительство, и назвала их "тайными государственными преступниками". На прошлой неделе три высокопоставленных помощника министра обороны Пита Хегсета были отстранены от своих должностей в рамках расследования, связанного с вероятной утечкой конфиденциальных данных. Глава Пентагона Хегсет также оказался в центре скандала из-за того, что поделился в личном чате со своей семьей и адвокатом Тимом Парлаторе информацией о графике полетов истребителей, которые участвовали в ударах по позициям йеменских хуситов. Помощник министра обороны опроверг эти сведения, а пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент США Дональд Трамп поддерживает Хегсета. Сам же Хегсет обвинил журналистов в целенаправленной кампании по его дискредитации, основанной на информации, полученной от уволенных сотрудников Пентагона.
https://ria.ru/20250423/khegset-2012872047.html
https://ria.ru/20250416/pentagon-2011500900.html
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в мире, сша, пит хегсет, тулси габбард, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Пит Хегсет, Тулси Габбард, Дональд Трамп, Министерство обороны США
В США расследуют утечки информации из разведывательного сообщества
Глава нацразведки США Габбард направила в Минюст запрос о расследовании утечек