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В Уругвае "Бессмертный полк" пройдет 7 мая

В Уругвае "Бессмертный полк" пройдет 7 мая - РИА Новости, 25.04.2025

В Уругвае "Бессмертный полк" пройдет 7 мая

Акции "Бессмертный полк" и "Сад памяти" пройдут в Уругвае 7 мая, сообщил РИА Новости посол РФ Андрей Будаев. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T11:02:00+03:00

2025-04-25T11:02:00+03:00

2025-04-25T11:24:00+03:00

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80-летие победы в великой отечественной войне

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МОНТЕВИДЕО, 25 апр - РИА Новости. Акции "Бессмертный полк" и "Сад памяти" пройдут в Уругвае 7 мая, сообщил РИА Новости посол РФ Андрей Будаев. "В рамках мероприятий по празднованию 80-й годовщины Победы на территории нашей дипмиссии 7 мая пройдут традиционные акции "Бессмертный полк" и "Сад памяти", в которых примут участие сотрудники посольства и члены их семей, российские соотечественники, представители прогрессивных уругвайских общественно-политических кругов, включая местное отделение "Антифашистского интернационала" (создан в Каракасе в 2024 году)", - сказал он. Посол России рассказал, что трагические известия о начале Великой Отечественной войны не оставили равнодушными соотечественников, проживавших в то время в Уругвае, у многих представителей диаспоры в СССР остались родственники. "Выходцы из России направили свои силы на то, чтобы помочь Родине одержать победу над врагом. Вначале сбор помощи осуществлялся, скорее, "стихийно", а с открытием в 1943 году в Монтевидео посольства СССР он приобрёл организованный характер. Первое заседание желающих оказать помощь Советскому Союзу прошло в здании дипмиссии. Его участники приняли решение о создании комитета по борьбе с фашизмом имени Ворошилова и организации сбора пожертвований", - отметил Будаев. Помимо денежных средств комитет собирал медикаменты, медицинскую аппаратуру, одежду, продукты питания. Соотечественницы шили рубашки, вязали теплые вещи, мужчины ладили сапоги. То, что было готово к отправке, хранилось на небольшом складе, а затем перегружалось на пароходы, прибывавшие непосредственно из Советского Союза, или пересылалось через Международный Красный Крест. В посылки обязательно вкладывались письма с теплыми словами и добрыми пожеланиями в адрес советских воинов. Как вспоминают свидетели событий тех лет, при погрузке вещей нередко возникали проблемы. Так, чтобы пронести на борт советских кораблей предметы медицинского оборудования, соотечественникам даже приходилось прятать их под одеждой. В 1944 году представители диаспоры общим голосованием решили назвать свою организацию именем Максима Горького – выдающегося российского писателя, отразившего в своих произведениях тяжелую жизнь простых людей. После победы СССР над нацистской Германией это объединение соотечественников продолжило свою работу в качестве одноименного культурного центра. "Солидарность с советским народом в период ВОВ проявляли не только выходцы из России/СССР, жившие в этой южноамериканской стране, но и сами уругвайцы. На местном предприятии Frigorífico Anglo в горрде Фрай-Бентос производились говяжьи консервы, часть которых поставлялась союзническим силам антигитлеровской коалиции. Эта уругвайская продукция составляла 15% всех союзнических поставок "солонины" в СССР", - отметил посол. По его словам, многие уругвайцы помнят и чтят решающий вклад Советского Союза и его Красной Армии в разгром фашистской Германии.

https://ria.ru/20250415/ankara-2011383484.html

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в мире, ссср, россия, уругвай, максим горький, акция "бессмертный полк"