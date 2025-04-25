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Силуанов рассказал об укреплении устойчивости российской экономики - РИА Новости, 25.04.2025
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07:31 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/ukreplenie-2013318502.html
Силуанов рассказал об укреплении устойчивости российской экономики
Силуанов рассказал об укреплении устойчивости российской экономики - РИА Новости, 25.04.2025
Силуанов рассказал об укреплении устойчивости российской экономики
Макроэкономическая политика России будет сосредоточена на укреплении устойчивости за счет надежных государственных финансов, заявил министр финансов РФ Антон... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T07:31:00+03:00
2025-04-25T07:31:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
всемирный банк
министерство финансов рф (минфин россии)
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Макроэкономическая политика России будет сосредоточена на укреплении устойчивости за счет надежных государственных финансов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "В дальнейшем макроэкономическая политика будет по-прежнему сосредоточена на укреплении устойчивости, в том числе за счет надежных государственных финансов", - говорится в заявлении Силуанова к весенним встречам руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка. Министр напомнил, что федеральный бюджет России на 2025-2027 годы разработан с нулевым первичным дефицитом в соответствии с фискальным правилом. "Такой подход поможет защитить экономику и государственные финансы от внешних шоков, укрепить финансовый суверенитет страны и доверие к экономической политике, а также поддержать долгосрочный экономический рост", - уверен Силуанов. "Российская экономика имеет значительное пространство для политического маневра, а эффективность институтов страны, ответственной фискальной и денежно-кредитной политики, была доказана временем", - заявил он. Глава Минфина также отметил, что российская экономика уже продемонстрировала устойчивость в сложных условиях. "После неглубокого и кратковременного спада экономика претерпела быструю трансформацию с высокими темпами роста ВВП в 4,1% и 4,3% в 2023 и 2024 годах соответственно. В 2025 году ожидается умеренное замедление роста на фоне снижения инфляции", - сказал он. "За последние два года занятость увеличилась более чем на 2 миллиона работников, а уровень безработицы снизился до исторического минимума в 2,4% (по состоянию на январь-февраль 2025 года). За счет роста трудовых доходов рост реальных располагаемых доходов оценивается в 7,3% в 2024 году (6,1% в 2023 году). В то же время инвестиционная активность остается на высоком уровне (рост на 7,4% в 2024 году), что будет способствовать росту производственного потенциала в ближайшие годы", - сообщил Силуанов. "Устойчивость экономики и сохранение финансовой стабильности во многом являются результатом нашей долгосрочной приверженности ответственной экономической политике", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250425/siluanovyj-2013315353.html
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экономика, россия, антон силуанов, всемирный банк, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Всемирный банк, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов рассказал об укреплении устойчивости российской экономики

Силуанов: экономическая политика будет сосредоточена на укреплении устойчивости

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Антон Силуанов . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Макроэкономическая политика России будет сосредоточена на укреплении устойчивости за счет надежных государственных финансов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"В дальнейшем макроэкономическая политика будет по-прежнему сосредоточена на укреплении устойчивости, в том числе за счет надежных государственных финансов", - говорится в заявлении Силуанова к весенним встречам руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Силуанов призвал МВФ объективно оценить последствия санкций
Вчера, 06:33
Министр напомнил, что федеральный бюджет России на 2025-2027 годы разработан с нулевым первичным дефицитом в соответствии с фискальным правилом. "Такой подход поможет защитить экономику и государственные финансы от внешних шоков, укрепить финансовый суверенитет страны и доверие к экономической политике, а также поддержать долгосрочный экономический рост", - уверен Силуанов.
"Российская экономика имеет значительное пространство для политического маневра, а эффективность институтов страны, ответственной фискальной и денежно-кредитной политики, была доказана временем", - заявил он.
Глава Минфина также отметил, что российская экономика уже продемонстрировала устойчивость в сложных условиях. "После неглубокого и кратковременного спада экономика претерпела быструю трансформацию с высокими темпами роста ВВП в 4,1% и 4,3% в 2023 и 2024 годах соответственно. В 2025 году ожидается умеренное замедление роста на фоне снижения инфляции", - сказал он.
"За последние два года занятость увеличилась более чем на 2 миллиона работников, а уровень безработицы снизился до исторического минимума в 2,4% (по состоянию на январь-февраль 2025 года). За счет роста трудовых доходов рост реальных располагаемых доходов оценивается в 7,3% в 2024 году (6,1% в 2023 году). В то же время инвестиционная активность остается на высоком уровне (рост на 7,4% в 2024 году), что будет способствовать росту производственного потенциала в ближайшие годы", - сообщил Силуанов.
"Устойчивость экономики и сохранение финансовой стабильности во многом являются результатом нашей долгосрочной приверженности ответственной экономической политике", - подчеркнул он.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Силуанов назвал внедрение ИИ ключевым фактором развития экономики
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановВсемирный банкМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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