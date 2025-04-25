Во Франции выступили с призывом после заявления Трампа о Зеленском
© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление президента США Дональда Трампа о том, что с Владимиром Зеленским сложнее работать, чем с Россией.
"Пусть Зеленский прекращает это кино и проводит выборы. Посмотрим на результат!" — написал один из комментаторов.
"Пусть Зеленский прекращает это кино и проводит выборы. Посмотрим на результат!" — написал один из комментаторов.
"На самом деле спросить за то, что эта бойня продолжается, нужно с Зеленского", — отметил другой.
"Трамп – прагматик. Украина проиграла, и из этого нужно сделать выводы – чем скорее, тем лучше. И исходя из этого, вновь начать разговаривать с русскими" — поделился мнением еще один из пользователей.
"Для начала, что заставляло США помогать Украине? Ничего. И ничто не заставляет их оставаться", — заключили читатели.
На этой неделе президент Соединенных Штатов обрушился с критикой на главу киевского режима, заявив, что его слова касательно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По мнению американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта.
"Трамп – прагматик. Украина проиграла, и из этого нужно сделать выводы – чем скорее, тем лучше. И исходя из этого, вновь начать разговаривать с русскими" — поделился мнением еще один из пользователей.
"Для начала, что заставляло США помогать Украине? Ничего. И ничто не заставляет их оставаться", — заключили читатели.
На этой неделе президент Соединенных Штатов обрушился с критикой на главу киевского режима, заявив, что его слова касательно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По мнению американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта.
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