https://ria.ru/20250425/ukraina-2013463791.html

Во Франции выступили с призывом после заявления Трампа о Зеленском

Во Франции выступили с призывом после заявления Трампа о Зеленском - РИА Новости, 25.04.2025

Во Франции выступили с призывом после заявления Трампа о Зеленском

Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление президента США Дональда Трампа о том, что с Владимиром Зеленским сложнее работать, чем с Россией. "Пусть... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T16:45:00+03:00

2025-04-25T16:45:00+03:00

2025-04-25T16:47:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление президента США Дональда Трампа о том, что с Владимиром Зеленским сложнее работать, чем с Россией. "Пусть Зеленский прекращает это кино и проводит выборы. Посмотрим на результат!" — написал один из комментаторов. "На самом деле спросить за то, что эта бойня продолжается, нужно с Зеленского", — отметил другой. "Трамп – прагматик. Украина проиграла, и из этого нужно сделать выводы – чем скорее, тем лучше. И исходя из этого, вновь начать разговаривать с русскими" — поделился мнением еще один из пользователей. "Для начала, что заставляло США помогать Украине? Ничего. И ничто не заставляет их оставаться", — заключили читатели. На этой неделе президент Соединенных Штатов обрушился с критикой на главу киевского режима, заявив, что его слова касательно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По мнению американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250425/tramp-2013375702.html

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в мире, владимир зеленский, украина, сша, дональд трамп