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Во Франции выступили с призывом после заявления Трампа о Зеленском - РИА Новости, 25.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:45 25.04.2025 (обновлено: 16:47 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/ukraina-2013463791.html
Во Франции выступили с призывом после заявления Трампа о Зеленском
Во Франции выступили с призывом после заявления Трампа о Зеленском - РИА Новости, 25.04.2025
Во Франции выступили с призывом после заявления Трампа о Зеленском
Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление президента США Дональда Трампа о том, что с Владимиром Зеленским сложнее работать, чем с Россией. "Пусть... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T16:45:00+03:00
2025-04-25T16:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление президента США Дональда Трампа о том, что с Владимиром Зеленским сложнее работать, чем с Россией. "Пусть Зеленский прекращает это кино и проводит выборы. Посмотрим на результат!" — написал один из комментаторов. "На самом деле спросить за то, что эта бойня продолжается, нужно с Зеленского", — отметил другой. "Трамп – прагматик. Украина проиграла, и из этого нужно сделать выводы – чем скорее, тем лучше. И исходя из этого, вновь начать разговаривать с русскими" — поделился мнением еще один из пользователей. "Для начала, что заставляло США помогать Украине? Ничего. И ничто не заставляет их оставаться", — заключили читатели. На этой неделе президент Соединенных Штатов обрушился с критикой на главу киевского режима, заявив, что его слова касательно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По мнению американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250425/tramp-2013375702.html
https://ria.ru/20250425/dubinskiy-2013327086.html
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в мире, владимир зеленский, украина, сша, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, США, Дональд Трамп

Во Франции выступили с призывом после заявления Трампа о Зеленском

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление президента США Дональда Трампа о том, что с Владимиром Зеленским сложнее работать, чем с Россией.

"Пусть Зеленский прекращает это кино и проводит выборы. Посмотрим на результат!" — написал один из комментаторов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
В США раскрыли, что Трамп сказал своим советникам о конфликте на Украине
Вчера, 12:29
"На самом деле спросить за то, что эта бойня продолжается, нужно с Зеленского", — отметил другой.

"Трамп – прагматик. Украина проиграла, и из этого нужно сделать выводы – чем скорее, тем лучше. И исходя из этого, вновь начать разговаривать с русскими" — поделился мнением еще один из пользователей.

"Для начала, что заставляло США помогать Украине? Ничего. И ничто не заставляет их оставаться", — заключили читатели.

На этой неделе президент Соединенных Штатов обрушился с критикой на главу киевского режима, заявив, что его слова касательно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По мнению американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
"Месть за скандал". В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский
Вчера, 09:23
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаСШАДональд Трамп
 
 
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