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"Наконец-то признали": на Западе возмутились из-за наглой лжи Киева - РИА Новости, 25.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 25.04.2025 (обновлено: 23:03 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/ukraina-2013431580.html
"Наконец-то признали": на Западе возмутились из-за наглой лжи Киева
"Наконец-то признали": на Западе возмутились из-за наглой лжи Киева - РИА Новости, 25.04.2025
"Наконец-то признали": на Западе возмутились из-за наглой лжи Киева
Украина признала, что сбила российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:25:00+03:00
2025-04-25T23:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир путин
киев
вооруженные силы украины
ил-76
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Украина признала, что сбила российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Киев наконец-то признал, что 24 января 2024 года сбил российский военно-транспортный самолет, полный своих же военнопленных", — написал Боуз.Так он отреагировал на слова заместителя главы МВД страны Леонида Тимченко, заявившего, что на борту самолета было около 60 украинских военнопленных.Журналист напомнил, что первоначально киевский режим обвинил Россию в том, что она атаковала собственный самолет. Далее Украина утверждала, что на борту вообще не было людей.&quot;Диктатура Зеленского лжет как дышит&quot;, — заключил Боуз.ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолет Ил-76, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили экспертизы ДНК. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — "можно предположить, что случайно", однако "это в любом случае преступление". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot, а именно: двумя ракетами MIM-104A.Останки тел военнопленных, погибших из-за атаки ВСУ на самолет, Россия передала украинской стороне в начале декабря 2024 года.
https://ria.ru/20240625/samolet-1955307236.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, киев, вооруженные силы украины, ил-76
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Киев, Вооруженные силы Украины, Ил-76
"Наконец-то признали": на Западе возмутились из-за наглой лжи Киева

Боуз: Украина признала, что сбила самолет с военнопленными

© Фото : РИА НовостиРабота следователей СК России на месте крушения Ил-76
Работа следователей СК России на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : РИА Новости
Работа следователей СК России на месте крушения Ил-76. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Украина признала, что сбила российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Киев наконец-то признал, что 24 января 2024 года сбил российский военно-транспортный самолет, полный своих же военнопленных", — написал Боуз.
Место крушения Ил-76, где обнаружены фрагменты ракеты Patriot - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Так он отреагировал на слова заместителя главы МВД страны Леонида Тимченко, заявившего, что на борту самолета было около 60 украинских военнопленных.
Журналист напомнил, что первоначально киевский режим обвинил Россию в том, что она атаковала собственный самолет. Далее Украина утверждала, что на борту вообще не было людей.
«

"Диктатура Зеленского лжет как дышит", — заключил Боуз.

ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолет Ил-76, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили экспертизы ДНК. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — "можно предположить, что случайно", однако "это в любом случае преступление". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot, а именно: двумя ракетами MIM-104A.
Останки тел военнопленных, погибших из-за атаки ВСУ на самолет, Россия передала украинской стороне в начале декабря 2024 года.
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