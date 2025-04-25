"Наконец-то признали": на Западе возмутились из-за наглой лжи Киева
Боуз: Украина признала, что сбила самолет с военнопленными
© Фото : РИА НовостиРабота следователей СК России на месте крушения Ил-76
© Фото : РИА Новости
Работа следователей СК России на месте крушения Ил-76. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Украина признала, что сбила российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Киев наконец-то признал, что 24 января 2024 года сбил российский военно-транспортный самолет, полный своих же военнопленных", — написал Боуз.
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Так он отреагировал на слова заместителя главы МВД страны Леонида Тимченко, заявившего, что на борту самолета было около 60 украинских военнопленных.
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"Диктатура Зеленского лжет как дышит", — заключил Боуз.
ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолет Ил-76, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили экспертизы ДНК. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — "можно предположить, что случайно", однако "это в любом случае преступление". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot, а именно: двумя ракетами MIM-104A.
Останки тел военнопленных, погибших из-за атаки ВСУ на самолет, Россия передала украинской стороне в начале декабря 2024 года.
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