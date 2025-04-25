https://ria.ru/20250425/ukraina-2013431580.html

"Наконец-то признали": на Западе возмутились из-за наглой лжи Киева

"Наконец-то признали": на Западе возмутились из-за наглой лжи Киева - РИА Новости, 25.04.2025

"Наконец-то признали": на Западе возмутились из-за наглой лжи Киева

Украина признала, что сбила российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T15:25:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Украина признала, что сбила российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Киев наконец-то признал, что 24 января 2024 года сбил российский военно-транспортный самолет, полный своих же военнопленных", — написал Боуз.Так он отреагировал на слова заместителя главы МВД страны Леонида Тимченко, заявившего, что на борту самолета было около 60 украинских военнопленных.Журналист напомнил, что первоначально киевский режим обвинил Россию в том, что она атаковала собственный самолет. Далее Украина утверждала, что на борту вообще не было людей."Диктатура Зеленского лжет как дышит", — заключил Боуз.ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолет Ил-76, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили экспертизы ДНК. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — "можно предположить, что случайно", однако "это в любом случае преступление". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot, а именно: двумя ракетами MIM-104A.Останки тел военнопленных, погибших из-за атаки ВСУ на самолет, Россия передала украинской стороне в начале декабря 2024 года.

https://ria.ru/20240625/samolet-1955307236.html

https://ria.ru/20241209/ukraina-1988201030.html

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в мире, украина, россия, владимир путин, киев, вооруженные силы украины, ил-76