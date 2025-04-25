Рейтинг@Mail.ru
Reuters: Европа и Киев предложили мониторинг прекращения огня - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/ukraina-2013392417.html
Reuters: Европа и Киев предложили мониторинг прекращения огня
Reuters: Европа и Киев предложили мониторинг прекращения огня - РИА Новости, 25.04.2025
Reuters: Европа и Киев предложили мониторинг прекращения огня
Ответное предложение Европы и Киева по урегулированию украинского конфликта предполагает мониторинг за соблюдением прекращения огня под руководством США и при... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:27:00+03:00
2025-04-25T13:27:00+03:00
в мире
сша
европа
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eebe3d08ffbb34de8b4d77573d252856.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ответное предложение Европы и Киева по урегулированию украинского конфликта предполагает мониторинг за соблюдением прекращения огня под руководством США и при поддержке третьих стран, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ в его распоряжении. "Мониторинг (за соблюдением - ред.) прекращения огня под руководством США и при поддержке третьих стран", - говорится в тексте документа. Ранее Рейтер сообщил, что США представили свой проект соглашения о прекращении конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250425/krym-2013391733.html
сша
европа
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1855cf772fe87216cbc0ba6a4dc7c77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, киев
В мире, США, Европа, Киев
Reuters: Европа и Киев предложили мониторинг прекращения огня

Reuters: ЕС и Киев предложили мониторинг прекращения огня под руководством США

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ответное предложение Европы и Киева по урегулированию украинского конфликта предполагает мониторинг за соблюдением прекращения огня под руководством США и при поддержке третьих стран, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ в его распоряжении.
"Мониторинг (за соблюдением - ред.) прекращения огня под руководством США и при поддержке третьих стран", - говорится в тексте документа.
Ранее Рейтер сообщил, что США представили свой проект соглашения о прекращении конфликта на Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Крым останется в составе России в рамках сделки по Украине, заявил Трамп
Вчера, 13:24
 
В миреСШАЕвропаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала