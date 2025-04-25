https://ria.ru/20250425/ukraina-2013392417.html
Reuters: Европа и Киев предложили мониторинг прекращения огня
Reuters: Европа и Киев предложили мониторинг прекращения огня - РИА Новости, 25.04.2025
Reuters: Европа и Киев предложили мониторинг прекращения огня
Ответное предложение Европы и Киева по урегулированию украинского конфликта предполагает мониторинг за соблюдением прекращения огня под руководством США и при... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:27:00+03:00
2025-04-25T13:27:00+03:00
2025-04-25T13:27:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ответное предложение Европы и Киева по урегулированию украинского конфликта предполагает мониторинг за соблюдением прекращения огня под руководством США и при поддержке третьих стран, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ в его распоряжении. "Мониторинг (за соблюдением - ред.) прекращения огня под руководством США и при поддержке третьих стран", - говорится в тексте документа. Ранее Рейтер сообщил, что США представили свой проект соглашения о прекращении конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250425/krym-2013391733.html
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в мире, сша, европа, киев
В мире, США, Европа, Киев
Reuters: Европа и Киев предложили мониторинг прекращения огня
Reuters: ЕС и Киев предложили мониторинг прекращения огня под руководством США