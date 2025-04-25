https://ria.ru/20250425/ukraina-2013391319.html
Reuters: Европа потребовала от США гарантий безопасности для Украины
Reuters: Европа потребовала от США гарантий безопасности для Украины - РИА Новости, 25.04.2025
Reuters: Европа потребовала от США гарантий безопасности для Украины
Встречный проект соглашения о прекращении конфликта на Украине, подготовленный украинскими и европейскими представителями, предусматривает предоставление Киеву... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:22:00+03:00
2025-04-25T13:22:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Встречный проект соглашения о прекращении конфликта на Украине, подготовленный украинскими и европейскими представителями, предусматривает предоставление Киеву прочных гарантий безопасности, включая обязательства со стороны США, аналогичные пятой статье устава НАТО, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на текст документа, переданного американской стороне на переговорах в Лондоне 23 апреля."Альтернативный документ предлагает прочные гарантии безопасности для Киева, включая гарантии со стороны США, по модели, аналогичной статье 5 устава НАТО", — говорится в материалах, оказавшихся в распоряжении агентства.
https://ria.ru/20250425/ukraina-2013390375.html
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в мире, нато, киев, сша, европа
В мире, НАТО, Киев, США, Европа
Reuters: Европа потребовала от США гарантий безопасности для Украины
Reuters: Европа потребовала от США прочных гарантий безопасности для Украины