https://ria.ru/20250425/ukraina-2013390375.html

Reuters: проект США по Украине подразумевает реализацию сделки по ресурсам

Reuters: проект США по Украине подразумевает реализацию сделки по ресурсам - РИА Новости, 25.04.2025

Reuters: проект США по Украине подразумевает реализацию сделки по ресурсам

Вашингтон и Киев в рамках американского проекта по урегулированию украинского конфликта реализуют соглашение по полезным ископаемым и экономическому... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T13:16:00+03:00

2025-04-25T13:16:00+03:00

2025-04-25T13:16:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Вашингтон и Киев в рамках американского проекта по урегулированию украинского конфликта реализуют соглашение по полезным ископаемым и экономическому сотрудничеству, передает агентство Рейтер со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ, который спецпредставитель США Стив Уиткофф представил на переговорах в Париже. "Соединенные Штаты и Украина будут реализовывать соглашение об экономическом сотрудничестве и полезных ископаемых", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20250425/reuters-2013390102.html

вашингтон (штат)

киев

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