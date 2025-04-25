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Reuters: проект США по Украине подразумевает реализацию сделки по ресурсам - РИА Новости, 25.04.2025
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13:16 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/ukraina-2013390375.html
Reuters: проект США по Украине подразумевает реализацию сделки по ресурсам
Reuters: проект США по Украине подразумевает реализацию сделки по ресурсам - РИА Новости, 25.04.2025
Reuters: проект США по Украине подразумевает реализацию сделки по ресурсам
Вашингтон и Киев в рамках американского проекта по урегулированию украинского конфликта реализуют соглашение по полезным ископаемым и экономическому... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:16:00+03:00
2025-04-25T13:16:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
киев
сша
стив уиткофф
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Вашингтон и Киев в рамках американского проекта по урегулированию украинского конфликта реализуют соглашение по полезным ископаемым и экономическому сотрудничеству, передает агентство Рейтер со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ, который спецпредставитель США Стив Уиткофф представил на переговорах в Париже. "Соединенные Штаты и Украина будут реализовывать соглашение об экономическом сотрудничестве и полезных ископаемых", - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20250425/reuters-2013390102.html
вашингтон (штат)
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в мире, вашингтон (штат), киев, сша, стив уиткофф
В мире, Вашингтон (штат), Киев, США, Стив Уиткофф
Reuters: проект США по Украине подразумевает реализацию сделки по ресурсам

Reuters: США и Украина реализуют соглашение по ресурсам в рамках урегулирования

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Вашингтон и Киев в рамках американского проекта по урегулированию украинского конфликта реализуют соглашение по полезным ископаемым и экономическому сотрудничеству, передает агентство Рейтер со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ, который спецпредставитель США Стив Уиткофф представил на переговорах в Париже.
"Соединенные Штаты и Украина будут реализовывать соглашение об экономическом сотрудничестве и полезных ископаемых", - говорится в сообщении агентства.
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Вчера, 13:15
 
В миреВашингтон (штат)КиевСШАСтив Уиткофф
 
 
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