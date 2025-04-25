https://ria.ru/20250425/ukraina-2013384908.html

Reuters: проект США подразумевает проход по Днепру для украинских судов

Reuters: проект США подразумевает проход по Днепру для украинских судов - РИА Новости, 25.04.2025

Reuters: проект США подразумевает проход по Днепру для украинских судов

Предложение США по урегулированию на Украине предусматривает беспрепятственный проход по Днепру для украинских судов, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T13:00:00+03:00

2025-04-25T13:00:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Предложение США по урегулированию на Украине предусматривает беспрепятственный проход по Днепру для украинских судов, передает агентство Рейтер со ссылкой на текст документа в его распоряжении."Украина располагает беспрепятственным проходом по реке Днепр и контролем над Кинбурнской косой", - говорится в тексте документа.

https://ria.ru/20250425/reuters--2013384621.html

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