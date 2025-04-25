https://ria.ru/20250425/ukraina-2013384908.html
Reuters: проект США подразумевает проход по Днепру для украинских судов
Reuters: проект США подразумевает проход по Днепру для украинских судов - РИА Новости, 25.04.2025
Reuters: проект США подразумевает проход по Днепру для украинских судов
Предложение США по урегулированию на Украине предусматривает беспрепятственный проход по Днепру для украинских судов, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:00:00+03:00
2025-04-25T13:00:00+03:00
2025-04-25T13:15:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Предложение США по урегулированию на Украине предусматривает беспрепятственный проход по Днепру для украинских судов, передает агентство Рейтер со ссылкой на текст документа в его распоряжении."Украина располагает беспрепятственным проходом по реке Днепр и контролем над Кинбурнской косой", - говорится в тексте документа.
https://ria.ru/20250425/reuters--2013384621.html
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в мире, сша, украина
Reuters: проект США подразумевает проход по Днепру для украинских судов
Reuters: США предложили дать Киеву беспрепятственный проход по Днепру для судов