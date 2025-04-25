https://ria.ru/20250425/ukraina-2013380955.html
Reuters: проект США предполагает возврат Киеву части территорий
Reuters: проект США предполагает возврат Киеву части территорий - РИА Новости, 25.04.2025
Reuters: проект США предполагает возврат Киеву части территорий
Предложение США по урегулированию на Украине предусматривает возврат Киеву подконтрольной ВС России территории в Харьковской области, передает агентство Рейтер... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T12:49:00+03:00
2025-04-25T12:49:00+03:00
2025-04-25T22:53:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости/Прайм. Предложение США по урегулированию на Украине предусматривает возврат Киеву подконтрольной ВС России территории в Харьковской области, передает агентство Рейтер со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ."Украина возвращает себе территории в Харьковской области", — говорится в предложении США.
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в мире, сша, украина, киев, вооруженные силы рф
В мире, США, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
Reuters: проект США предполагает возврат Киеву части территорий
Reuters: США предлагают вернуть Киеву территории в Харьковской области