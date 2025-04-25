https://ria.ru/20250425/ukraina-2013380955.html

Reuters: проект США предполагает возврат Киеву части территорий

Reuters: проект США предполагает возврат Киеву части территорий - РИА Новости, 25.04.2025

Reuters: проект США предполагает возврат Киеву части территорий

Предложение США по урегулированию на Украине предусматривает возврат Киеву подконтрольной ВС России территории в Харьковской области, передает агентство Рейтер... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T12:49:00+03:00

2025-04-25T12:49:00+03:00

2025-04-25T22:53:00+03:00

в мире

сша

украина

киев

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости/Прайм. Предложение США по урегулированию на Украине предусматривает возврат Киеву подконтрольной ВС России территории в Харьковской области, передает агентство Рейтер со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ."Украина возвращает себе территории в Харьковской области", — говорится в предложении США.

https://ria.ru/20250425/ukraina-2013382470.html

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, киев, вооруженные силы рф