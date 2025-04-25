https://ria.ru/20250425/ukraina-2013359740.html

"Украинцы заканчиваются". Депутат Рады рассказал о нежелании людей воевать

"Украинцы заканчиваются". Депутат Рады рассказал о нежелании людей воевать - РИА Новости, 25.04.2025

"Украинцы заканчиваются". Депутат Рады рассказал о нежелании людей воевать

На Украине иссяк ресурс для добровольной записи в армию, на смену добровольцам пришла принудительная мобилизация, а набранные силой солдаты нередко бегут из... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T11:18:00+03:00

2025-04-25T11:18:00+03:00

2025-04-25T11:18:00+03:00

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976713810_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_f67949fc4af659c59fa41878916ff835.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. На Украине иссяк ресурс для добровольной записи в армию, на смену добровольцам пришла принудительная мобилизация, а набранные силой солдаты нередко бегут из своих подразделений, констатировал депутат Рады Иван Крулько. "Сколько еще люди могут выстоять, выдержать (военный конфликт - ред.) - большой вопрос... Украинцы заканчиваются, их больше не становится. Особенно тех, кто готов, как это было в первые недели войны, записаться на фронт добровольцами. Сейчас мы этих очередей не наблюдаем. Мы видим другой процесс - "бусификацию", - сказал Крулько в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция". Сленговое слово "бусификация" распространилось на Украине со времени усиления мобилизации, когда военные начали задерживать граждан призывного возраста и силой усаживать их в микроавтобусы ("бусики"), чтобы отвезти в военкомат. Депутат подчеркнул, что при силовой мобилизации люди идут воевать совсем с другой мотивацией. По его словам, люди нередко самовольно оставляют военные части. Причиной этого, по его мнению, является неготовность призванных к службе по разным причинам. Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления воинской части. Издание "Украинская правда" 16 октября 2024 года писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250423/ukraina-2012871796.html

https://ria.ru/20250412/goncharenko-2010900120.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины